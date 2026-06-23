Hoy, la selección de Panamá afrontará un importante desafío ante Croacia en su segundo compromiso del Mundial 2026 .

Panamá/La selección de Panamá afronta esta noche un compromiso determinante ante Croacia en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, un partido en el que los dirigidos por Thomas Christiansen buscarán sumar sus primeros puntos del torneo y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Tras la dolorosa derrota sufrida ante Ghana en los minutos finales, el equipo nacional está obligado a mostrar una mejor versión ante un rival europeo que también llega necesitado de una victoria.

Desde Toronto, Canadá, nuestro enviado especial, Ricardo Icaza, conversó con el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), quien destacó el respaldo que ha recibido la selección por parte de la afición panameña y la confianza que existe en el grupo para competir al más alto nivel. Además, resaltó el ambiente que se vive en la ciudad, donde cientos de seguidores canaleros han acompañado a la Roja en la