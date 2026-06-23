La selección de Panamá jugará esta tarde desde las 6 contra Croacia segundo duelo de los canaleros en este Mundial 2026. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX.

Panamá/La selección de Panamá afrontará esta tarde un partido trascendental frente a Croacia en la segunda jornada del Mundial 2026. El encuentro, programado para las 6:00 p.m. (hora de Panamá) en el Toronto Stadium, representa una nueva oportunidad para que los dirigidos por Thomas Christiansen sumen sus primeros puntos y mantengan intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Mientras crece la expectativa por el compromiso, la afición panameña se ha adueñado de las calles de Toronto. Miles de seguidores vestidos de rojo participan en el tradicional “cutarrazo”, una caminata cargada de música, banderas, cánticos y mucha alegría que acompaña a la selección en cada uno de sus desafíos mundialistas.

Nuestro enviado especial, Eduardo Lim Yueng, se encuentra en el lugar de los acontecimientos, siguiendo de cerca el recorrido de los aficionados rumbo al estadio. El ambiente festivo refleja la ilusión de todo un país que sueña con ver a Panamá hacer historia y conseguir un resultado positivo ante una siempre competitiva Croacia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.