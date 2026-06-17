Panamá/La afición panameña vive con fuerza la previa del Mundial 2026 en Toronto, donde miles de seguidores realizaron un emotivo banderazo en las calles de la ciudad.

La sele se prepara para su debut este miércoles 17 de junio ante Ghana en el BMO Field. Se espera la presencia de más de 20 mil panameños en las gradas del estadio.

Este grupo está conformado por aficionados que viajaron directamente desde Panamá, otros que llegaron desde distintas ciudades de Estados Unidos, y la numerosa comunidad panameña radicada en varias provincias de Canadá. El ambiente refleja el apoyo incondicional de la afición a los canaleros en su histórico debut mundialista.

Con información de nuestro enviado especial hasta Toronto Eduardo Lim Yuen