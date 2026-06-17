Panamá/República Democrática del Congo dio la sorpresa al empatar 1-1 ante Portugal en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

Los lusos golpearon temprano con un cabezazo de João Neves al minuto 6, pero no lograron sostener la ventaja. Los africanos crecieron con el paso de los minutos y encontraron la igualdad gracias a Yoane Wissa al 45+5.

El tanto quedó marcado en la historia como el primero de RD Congo en una Copa del Mundo. El resultado evidenció las dudas de Portugal y confirmó el gran momento del conjunto africano.