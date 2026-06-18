Panamá/Suiza goleó 4-1 a Bosnia-Herzegovina en Los Ángeles por el Grupo B del Mundial 2026, acercándose a los dieciseisavos de final.

El partido se destrabó a los 74 minutos con una volea perfecta de Johan Manzambi, que abrió el marcador para un equipo suizo que dominó pero sufrió para vulnerar a un rival que eliminó a Italia en la repesca.

Con la ventaja, Suiza se soltó y Rubén Vargas amplió a 2-0 a los 84'. Manzambi sumó su doblete a los 90' y Granit Xhaka selló la goleada de penal en el último minuto del añadido. Emir Mahmic anotó el descuento bosnio a los 90+3' para cerrar el 4-1 definitivo.