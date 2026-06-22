Mundial 2026 | Argentina 2-0 Austria todos los goles de este partido del Grupo J

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Mundial 2026 | Argentina 2-0 Austria todos los goles Grupo J / FIFA
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22 de junio 2026 - 15:13

Panamá/No hay estructura impenetrable para Lionel Messi. Este lunes, cuando Argentina más lo necesitó, estuvo allí, los 90 minutos, para llevar a su equipo a 16avos con un doblete ante Austria, y convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Pese a haberse fallado un penal al inicio del partido, Messi anotó los dos goles contra los austriacos (38' y 90+5'), haciendo vibrar al Dallas Stadium de Texas, tomado por la hinchada albiceleste.

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