Panamá/No hay estructura impenetrable para Lionel Messi. Este lunes, cuando Argentina más lo necesitó, estuvo allí, los 90 minutos, para llevar a su equipo a 16avos con un doblete ante Austria, y convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Pese a haberse fallado un penal al inicio del partido, Messi anotó los dos goles contra los austriacos (38' y 90+5'), haciendo vibrar al Dallas Stadium de Texas, tomado por la hinchada albiceleste.