TVN plus En vivo

Mundial 2026: Noruega vs Inglaterra Todos los Goles del partido de cuartos de final

Inglaterra se impuso a Noruega, por 2 goles a 1, para avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.

Mundial 2026: Noruega vs Inglaterra Todos los Goles / FIFA
FIFA
11 de julio 2026 - 19:52

Panamá/Un doblete de Jude Bellingham envió a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 tras su victoria por 2-1 contra Noruega este sábado en Miami, al cabo de un partido igualado que se resolvió al inicio de la prórroga.

Dos zarpazos del centrocampista del Real Madrid (45'+2' y 93') le dieron la vuelta al marcador que había abierto el extremo noruego Andreas Schjelderup (36').

Inglaterra, tercera clasificada para la penúltima ronda tras Francia y España, se enfrentará el miércoles en Atlanta al ganador de Argentina-Suiza.

Información de AFP

Temas relacionados

Copa Mundial de Fútbol 2026 Selección de Noruega Selección de Inglaterra
Si te lo perdiste
Lo último
stats