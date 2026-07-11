Mundial 2026: Noruega vs Inglaterra Todos los Goles del partido de cuartos de final
Inglaterra se impuso a Noruega, por 2 goles a 1, para avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.
Panamá/Un doblete de Jude Bellingham envió a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 tras su victoria por 2-1 contra Noruega este sábado en Miami, al cabo de un partido igualado que se resolvió al inicio de la prórroga.
Dos zarpazos del centrocampista del Real Madrid (45'+2' y 93') le dieron la vuelta al marcador que había abierto el extremo noruego Andreas Schjelderup (36').
Inglaterra, tercera clasificada para la penúltima ronda tras Francia y España, se enfrentará el miércoles en Atlanta al ganador de Argentina-Suiza.
Información de AFP