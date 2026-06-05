Panamá vs Bosnia y Herzegovina | TVN y TVMAX en el City Park en San Luis
EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, sábado 6 de junio 2:00 pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/Plantando bandera, nuestro enviado especial hasta San Luis, Estados Unidos, David Peña, con un informe desde el estadio donde jugarán Panamá y Bosnia y Herzegovina, previo a este choque que tendremos EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.