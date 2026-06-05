Panamá vs Bosnia y Herzegovina | TVN y TVMAX en el City Park en San Luis

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, sábado 6 de junio 2:00 pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá vs Bosnia y Herzegovina | TVN y TVMAX en el City Park en San Luis / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
05 de junio 2026 - 15:21

Panamá/Plantando bandera, nuestro enviado especial hasta San Luis, Estados Unidos, David Peña, con un informe desde el estadio donde jugarán Panamá y Bosnia y Herzegovina, previo a este choque que tendremos EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Temas relacionados

Copa Mundial de Fútbol 2026 Mundial 2026 selección de Panamá
Si te lo perdiste
Lo último
stats