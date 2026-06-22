Panamá/¡Bienvenidos a nuestra transmisión especial de la previa y el minuto a minuto del apasionante duelo entre Argentina y Austria, correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026.

La Albiceleste buscará dar un paso firme hacia la clasificación tras su victoria en el debut, mientras que los europeos intentarán sorprender y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la zona.

Acompáñanos en esta cobertura completa, donde te llevaremos todos los detalles de la previa, las alineaciones, el ambiente en las tribunas y las incidencias de uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Se espera un gran espectáculo entre dos selecciones que llegan con confianza y la misión de sumar tres puntos de oro en su camino dentro de la máxima cita del fútbol mundial.