Panamá/Esta noche, Panamá sale a escribir una de las páginas más importantes de su historia en los Mundiales. Los canaleros llegan a BMO Field en Toronto con una derrota ante Ghana en el debut, pero con el corazón intacto y la convicción de que este grupo tiene con qué dar la sorpresa.

Enfrente estará Croacia, una de las selecciones más experimentadas del planeta, subcampeona del mundo en Rusia 2018. No hay rival más difícil para un momento como este. Pero también no hay mejor escenario para que la sele demuestre por qué merece estar en este Mundial.

Esta noche no hay margen. Esta noche no hay mañana. El partido inicia a las 6:00 PM (hora de Panamá) y desde ya estamos con ustedes, minuto a minuto, en este en vivo.