EN VIVO Mundial 2026 Panamá vs Croacia
La hora de la verdad llegó para los canaleros. Panamá enfrenta este martes a Croacia en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, un partido que no admite errores: solo la victoria mantiene vivas las esperanzas de la sele de avanzar a la siguiente ronda. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Mira la transmisión de este partido EN VIVO AQUÍ
Panamá/Esta noche, Panamá sale a escribir una de las páginas más importantes de su historia en los Mundiales. Los canaleros llegan a BMO Field en Toronto con una derrota ante Ghana en el debut, pero con el corazón intacto y la convicción de que este grupo tiene con qué dar la sorpresa.
Enfrente estará Croacia, una de las selecciones más experimentadas del planeta, subcampeona del mundo en Rusia 2018. No hay rival más difícil para un momento como este. Pero también no hay mejor escenario para que la sele demuestre por qué merece estar en este Mundial.
Esta noche no hay margen. Esta noche no hay mañana. El partido inicia a las 6:00 PM (hora de Panamá) y desde ya estamos con ustedes, minuto a minuto, en este en vivo.