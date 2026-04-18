Atlético Madrid vs Real Sociedad final de la Copa del Rey | Previa y alineaciones probables

La final de la Copa del Rey se jugará en estadio neutral, en La Cartuja.

Panamá/Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentarán en la final de la Copa del Rey 2025/26 en Sevilla, poniendo fin a sendas largas esperas para regresar a esta instancia.

Noticias del partido y forma actual

El Atlético llega a su primera final de la Copa del Rey desde que ganara el torneo por décima vez en la temporada 2012/13 en un momento de forma bastante pobre.

Aunque avanzaron a las semifinales de la UEFA Champions League el martes en circunstancias dramáticas, su derrota por 2-1 ante el Barcelona en el partido de vuelta fue su quinta derrota en los últimos seis partidos de todas las competiciones.

Con una posición entre los cuatro primeros de La Liga prácticamente asegurada, los colchoneros han podido afrontar múltiples torneos rotando su plantilla, y llegan a esta final con un gran bagaje de actuaciones en la Copa del Rey que incluyen cuatro victorias en cinco partidos (una derrota), tres de ellas con portería a cero.

Esta es la primera aparición de la Real Sociedad en una final desde que venciera a su rival Athletic Bilbao por 1-0 en la final de la 2019/20 aplazada por la pandemia, lo que supone su primera final con público presente desde la temporada 1987/88 (derrota por 1-0 ante el Barcelona).

El bicampeón de la Copa del Rey llega a este partido con una forma razonable tras empatar 3-3 con el Alavés el fin de semana, equipo al que también venció por 3-2 en los cuartos de final de la Copa, y ha ganado cuatro de sus últimos siete partidos en todas las competiciones (un empate, dos derrotas). La Real ha tenido que batallar más duro y durante mucho más tiempo que su rival para llegar hasta aquí (siete victorias), con cuatro de sus últimas cinco victorias por márgenes de un gol y la otra conseguida en penales.

Historial de enfrentamientos directos

El Atlético está invencible en los últimos nueve duelos directos (seis victorias, tres empates), aunque la Real Sociedad ha ganado tres de los últimos cuatro partidos en esta competición (una derrota), siendo la primera de esas victorias su triunfo en tanda de penales en la final de la temporada 1986/87.

Estadísticas destacadas y rachas

Se marcó un gol antes del minuto 20 en tres de los cinco partidos de Copa del Rey del Atlético esta temporada.

en tres de los del esta temporada. Se mostró una tarjeta roja en cuatro de los últimos cinco partidos oficiales del Atlético .

en cuatro de los últimos del . Cuatro de los últimos cinco partidos oficiales de la Real Sociedad produjeron más de 3.5 goles , incluido el último enfrentamiento directo .

de la produjeron , incluido el último . La Real Sociedad ha marcado 14 goles en la Copa del Rey esta temporada, 11 de ellos (79%) después del descanso.

Jugadores clave a seguir y bajas

Antoine Griezmann ha marcado cinco goles en la Copa del Rey esta temporada, tres de ellos entre los minutos 60 y 75. Beñat Turrientes es el máximo goleador de la Real Sociedad en la Copa esta temporada y también podría tener un impacto tardío, ya que cada uno de sus tres goles llegó después del minuto 60.

Jan Oblak está lesionado y será baja para el Atlético, al igual que los donostiarras Jon Gorrotxategi y Álvaro Odriozola.

Alineaciones probables:

Alineación probable del Atlético de Madrid (4-4-2):

Portero: Musso

Musso Defensas: Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri

Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri Centrocampistas: Giuliano, Llorente, Koke, Lookman

Giuliano, Llorente, Koke, Lookman Delanteros: Julián, Griezmann

Alineación probable de la Real Sociedad (4-3-3):