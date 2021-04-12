Aucas pierde por abandono un partido que inició con siete jugadores por el coronavirus en Ecuador

Aucas de Quito, que disputaba un partido con siete jugadores debido al contagio de varios elementos en su plantel por covid-19, perdió el lunes por abandono 3-0 de visita ante Barcelona de Guayaquil, por la octava fecha de la fase inicial del campeonato ecuatoriano de fútbol-2021.

El encuentro se suspendió hacia el minuto 18 de juego, tras un segundo gol de los barcelonistas cuando el golero visitante, Johan Lara, evidenció una lesión y el árbitro Alex Cajas decidió dar por terminado el duelo por inferioridad numérica de Aucas.

Por el elenco guayaquileño habían anotado Nixon Molina a los 7 minutos y el argentino Emmanuel Martínez a los 17.

El Aucas había anunciado en un comunicado que "varios miembros de nuestra plantilla, cuerpo técnico y logístico se encuentran contagiados de COVID-19".

Sin revelar mayores detalles de la situación, agregó que "todos ellos se encuentran debidamente monitoreados por nuestro cuerpo médico y se están tomando las precauciones del caso".

Aucas resolvió enviar una reducida delegación de siete jugadores "para en cumplimiento estricto del reglamento presentarnos ante Barcelona".

El Barcelona se adjudicó el triunfo por marcador reglamentario de 3-0, por abandono del rival, y suma 17 puntos para mantenerse en el primer lugar de la clasificación.

El cuadro quiteño quedó en noveno puesto con 9 unidades.

En otro resultado de la fecha Mushuc Runa venció 2-0 a domicilio a Orense y trepó al tercer puesto con 14 puntos.

La jornada se disputará hasta el miércoles con los duelos: 9 de Octubre-Guayaquil City, Liga-Manta, Católica-Emelec, Olmedo-Cuenca y Delfín-Macará.

El partido Técnico Universitario contra Independiente del Valle, que favoreció a los 'rayados' 2-0, se adelantó hace una semana por la participación de los del Valle en Copa Libertadores-2021.