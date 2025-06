Balón de Oro: Didier Deschamps tiene a su favorito para obtener ese galardón

Stuttgart, Alemania/Desde ya el tema del ganador al Balón de Oro genera pasión y esta vez desde lo más íntimo de la selección de Francia.

"Ousmane (Dembélé) se merece el Balón de Oro", aseguró el miércoles el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, en la víspera de la semifinal de la Liga de Naciones de la UEFA contra la España de Lamine Yamal, otro de los grandes candidatos.

Para el técnico galo, el trofeo de mejor jugador del mundo, que concede anualmente la revista France Football, "es por toda la temporada, y con la que ha hecho Ousmane se merece ese Balón de Oro".

Dembélé conquistó la Liga de Campeones europea con el PSG y fue elegido el mejor jugador del torneo continental. Con 33 goles y 15 asistencias, fue el líder de la temporada del club de la capital francesa, que firmó además un triplete de títulos nacionales (Ligue 1, Copa de Francia, Trofeo de Campeones).

"Por mí sí, al 100%", sentenció en una conferencia de prensa en el estadio de Stuttgart, escenario del duelo ante los españoles el jueves.

"Evidentemente estoy por Ousmane, porque es francés", afirmó, antes de puntualizar que no era un tema de debate muy de su agrado en la víspera de "un partido como el que tenemos este jueves".

Deschamps insistió en que el España-Francia no va a decidir el Balón de Oro, sino que solo será un punto más a tener en cuenta.

"Esta Liga de Naciones puede dar alguna indicación, el Mundial de Clubes también, pero con la temporada que (Dembélé) ha hecho...", sentenció.

Poco antes había comparecido en la sala de prensa del estadio de Stuttgart el defensa Ibrahima Konaté, que también apostó abiertamente por Dembélé.

"Hablamos mucho de Yamal y Mbappé, pero Dembélé ha hecho una temporada excepcional. Sinceramente, creo que el que se lo merece más es Ousmane Dembélé", dijo el jugador del Liverpool.

"Es ilógico pretender que todo se va a decidir en eso con el partido del jueves (...) Lo que ha hecho Ousmane en la temporada es excepcional. Decid que Ousmane se merece el Balón de Oro y punto", defendió.

"No es una revancha de la Eurocopa", asegura Deschamps

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, se negó a considerar la semifinal del jueves de la Liga de Naciones de la UEFA contra España como una revancha de la semifinal de la Eurocopa perdida ante ese rival hace casi un año, también en Alemania.

"No es una revancha de la Eurocopa, no me gusta hablar así. Un año es mucho tiempo. No voy a remontarme mucho a aquel partido. España fue superior, pero al mismo tiempo nos quedamos con la sensación de que no nos quedamos tan lejos. Mañana en el campo habrá algunos jugadores diferentes. Sobre todo, queremos jugar la final del domingo", señaló Deschamps en su conferencia de prensa en el estadio de Stuttgart.

El objetivo de Deschamps en esta Liga de Naciones es dar una nueva alegría al fútbol francés, después de que el París Saint-Germain conquistara la Liga de Campeones.

"Algunos jugadores están algo cansados, la final (de la Champions) fue hace unos días. Pero en cualquier caso, la victoria del PSG es algo positivo para nuestro equipo", indicó.

- Defensa de circunstancias -

Deschamps tiene un reto especialmente complicado para el partido del jueves, el de recomponer una defensa de circunstancias por las lesiones de Jules Koundé, Dayot Upamecano y William Saliba.

"Los tres jugadores son súper importantes, pero somos la selección de Francia, tenemos mucho donde elegir", subrayó.

"Lo ideal es que todos los jugadores estén disponibles. Pero hay algunos que no están aquí, eso dará tiempo de juego a otros. No es lo ideal cuando te tienes que enfrentar a España, pero tampoco diría que llegamos debilitados porque confío en los que van a jugar mañana", estimó.

Una de las amenazas ofensivas de España será Lamine Yamal, del que destacó la progresión que ha realizado esta temporada a sus apenas 17 años.

"Está claro que ha hecho una gran temporada. Ha sido decisivo en el Barça, aunque no fue el único. Tiene la capacidad de marcar y hacer que los demás marquen, es uno de esos jugadores que deciden un partido", aseguró.

- Konaté: "Lamine es un genio" -

También se mojó en ese sentido el defensa Ibrahima Konaté, que habló igualmente en la sala de prensa del MHPArena.

"Lamine es un genio del fútbol, lo que ha hecho es excepcional. No hay una táctica para pararle, es imposible, pero somos once jugadores. Y España no es solo él, tienen mucho talento, no vamos a defender solo a Lamine, vamos a defender a toda España", aseguró.

Para el jugador del Liverpool, la Liga de Naciones no está al nivel de la Eurocopa del año pasado, pero garantizó que su equipo jugará "con energía y motivación".

"España tiene jugadores de gran calidad, individual y colectiva, tendremos que estar muy cohesionados, jugar como un equipo. Pero ofensivamente tenemos el mismo nivel o más que ellos, podemos hacer mucho daño a su defensa", señaló.

