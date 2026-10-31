Barcelona vs Alavés | Estadísticas del primer tiempo, partido de la liga española

Barcelona golea 4-0 al Alavés al descanso con dominio absoluto en el primer tiempo.

Barcelona vs Alavés / AFP

Panamá/El FC Barcelona se va al descanso con una ventaja de 4-0 sobre el Deportivo Alavés, en un primer tiempo en el que el equipo de Hansi Flick dominó el balón, fue contundente en ataque y dejó sin respuesta a los visitantes.

Raphinha abrió la cuenta

A los 8 minutos, Raphinha adelantó a los azulgranas tras una asistencia de Fermín López. A los 23, el propio Fermín firmó el 2-0 con pase de Lamine Yamal, y a los 41 volvió a conectar con Raphinha, quien selló su doblete y estableció el 3-0. Ya en el tiempo añadido, a los 45+1, Lamine Yamal puso el 4-0 definitivo del primer tiempo, con asistencia de João Cancelo.

Fermín, el socio de todos

El mediocampista fue pieza clave: además de marcar, dio dos asistencias a Raphinha y participó directamente en tres de los cuatro goles. Los cuatro tantos del Barcelona tuvieron asistencia, y el Alavés no registró ninguna.

Tarjetas

El Alavés vio amarilla por conducta antideportiva a los 27 minutos, con Carlos Benavídez como protagonista según el registro, y Pedri fue amonestado a los 40.

Dominio total en la posesión

El conjunto azulgrana mandó con un 72% de posesión frente al 28% del Alavés. En el circuito de pases, el Barcelona completó 410 de 441, con una efectividad del 93%; el equipo de Quique Sánchez Flores acertó 107 de 127, un 84%.

Mayor peligro y contundencia

En ataque, el Barcelona registró 10 disparos contra 5 del Alavés. Los locales sumaron 10 recuperaciones y los visitantes 12.

Un Alavés replegado

Los vitorianos pasaron buena parte del tiempo defendiendo: hicieron 13 despejes, frente a 4 del Barcelona. Cometieron 7 faltas (por 5 de los azulgranas) y cayeron en 3 fueras de juego, contra 1 del local. En tiros de esquina, el Alavés tuvo 3 y el Barcelona 2.

Lo que viene

Con el partido prácticamente resuelto, el Barcelona buscará administrar el resultado en el complemento y recuperar sensaciones tras sus dos derrotas consecutivas, mientras el Alavés necesitará un cambio radical para meterse en el partido.

Temas relacionados

LaLiga barcelona Alavés
Si te lo perdiste
Lo último
stats