Barcelona vs Alavés | Estadísticas del primer tiempo, partido de la liga española

Panamá/El FC Barcelona se va al descanso con una ventaja de 4-0 sobre el Deportivo Alavés, en un primer tiempo en el que el equipo de Hansi Flick dominó el balón, fue contundente en ataque y dejó sin respuesta a los visitantes.

Raphinha abrió la cuenta

A los 8 minutos, Raphinha adelantó a los azulgranas tras una asistencia de Fermín López. A los 23, el propio Fermín firmó el 2-0 con pase de Lamine Yamal, y a los 41 volvió a conectar con Raphinha, quien selló su doblete y estableció el 3-0. Ya en el tiempo añadido, a los 45+1, Lamine Yamal puso el 4-0 definitivo del primer tiempo, con asistencia de João Cancelo.

Fermín, el socio de todos

El mediocampista fue pieza clave: además de marcar, dio dos asistencias a Raphinha y participó directamente en tres de los cuatro goles. Los cuatro tantos del Barcelona tuvieron asistencia, y el Alavés no registró ninguna.

Tarjetas

El Alavés vio amarilla por conducta antideportiva a los 27 minutos, con Carlos Benavídez como protagonista según el registro, y Pedri fue amonestado a los 40.

Dominio total en la posesión

El conjunto azulgrana mandó con un 72% de posesión frente al 28% del Alavés. En el circuito de pases, el Barcelona completó 410 de 441, con una efectividad del 93%; el equipo de Quique Sánchez Flores acertó 107 de 127, un 84%.

Mayor peligro y contundencia

En ataque, el Barcelona registró 10 disparos contra 5 del Alavés. Los locales sumaron 10 recuperaciones y los visitantes 12.

Un Alavés replegado

Los vitorianos pasaron buena parte del tiempo defendiendo: hicieron 13 despejes, frente a 4 del Barcelona. Cometieron 7 faltas (por 5 de los azulgranas) y cayeron en 3 fueras de juego, contra 1 del local. En tiros de esquina, el Alavés tuvo 3 y el Barcelona 2.

Lo que viene

Con el partido prácticamente resuelto, el Barcelona buscará administrar el resultado en el complemento y recuperar sensaciones tras sus dos derrotas consecutivas, mientras el Alavés necesitará un cambio radical para meterse en el partido.