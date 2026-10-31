Barcelona vs Alavés | Alineaciones confirmadas partido de la liga española jornada 11

El Barcelona busca evitar su tercera derrota consecutiva y el Alavés intenta cortar una racha de seis jornadas sin ganar.

Panamá/El FC Barcelona y el Deportivo Alavés ya tienen definidos sus onces titulares para el partido de LaLiga. Los dirigidos por Hansi Flick buscan evitar una tercera derrota consecutiva en todas las competiciones, mientras que el equipo de Quique Sánchez Flores intenta cortar una racha de seis jornadas sin ganar.

Barcelona, con Adeyemi en ataque

Flick apostó por Joan García en la portería. La defensa estará integrada por Brian Fariñas, Pau Cubarsí y João Cancelo. En la zona media, el técnico alemán alineó a Frenkie de Jong, Rodri y Pedri, con Fermín López en una posición más adelantada.

El tridente ofensivo lo conforman Lamine Yamal, Raphinha, máximo goleador del campeonato con 13 anotaciones, y Karim Adeyemi, quien aparece entre los titulares.

Alavés, con Boyé como referencia

Quique Sánchez Flores confió en Antonio Sivera bajo los tres palos. La línea defensiva la forman Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Ville Koski y Youssef Enriquez. En el mediocampo estarán Ander Guevara, Ángel Pérez, Carlos Benavídez y Denis Suárez, mientras que Abde Rebbach y Lucas Boyé serán los hombres de ataque. Boyé buscará su primer gol ante el Barcelona tras ocho enfrentamientos ligueros.

Alineaciones confirmadas

FC Barcelona (DT: Hansi Flick): Joan García; Brian Fariñas, Pau Cubarsí, João Cancelo; Fermín López, Frenkie de Jong, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Karim Adeyemi.

Deportivo Alavés (DT: Quique Sánchez Flores): Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Youssef Enriquez; Ander Guevara, Ángel Pérez, Carlos Benavídez, Denis Suárez; Abde Rebbach y Lucas Boyé.

Un detalle: la lista que enviaste trae solo 11 jugadores por equipo, pero no indica el esquema táctico. Por eso ubiqué a los jugadores por línea de forma aproximada (por ejemplo, Barcelona con tres zagueros y Fermín como volante ofensivo). Si me confirmas el sistema de juego, ajusto la descripción.