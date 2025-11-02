Barcelona vs Elche | Previa, alineaciones probables y pronóstico de la inteligencia artificial

Panamá/El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este sábado que Lamine Yamal, su jugador estrella, está mejorando su estado de forma aunque sigue con problemas físicos debido a la pubalgia que arrastra desde el parón internacional de septiembre.

"Algunos días nota alguna molestias y dolor", declaró el preparador alemán en rueda de prensa previa al choque ante el Elche en Montjuic.

"Se está esforzando mucho y ha mejorado. Está evolucionando bien", prosiguió sobre Yamal, convocado para el partido ante el Elche, una de las revelaciones de la temporada en LaLiga.

"Me gusta cómo juega el Elche, juega bien, en equipo, encuentra soluciones. Hay que presionarles como queremos, siguiendo el plan de partido", afirmó el entrenador culé, que se mostró contento por la vuelta de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

Sin embargo, Flick lamentó la baja de Pedri González tras el Clásico disputado el pasado domingo, en el que su equipo perdió 2-1 en el Santiago Bernabéu y en el que no pudo dirigir desde el banquillo por cumplir una sanción de un partido por doble amarilla.

"Después del partido en Madrid sólo tenía una pequeña molestia, fatiga, pero lo revisamos y vimos la lesión", recalcó. "Tenemos que asumirlo. Nos falta uno de los principales jugadores. Nos da mucha pelota, también en la recuperación. Esperamos que pueda volver muy pronto", agregó.

Pese a la insistencia de los periodistas, Flick no quiso profundizar sobre el duelo frente al Real Madrid.

"No quiero echar la vista atrás porque no es lo mejor que puedo hacer. No es lo mejor estar arriba, detrás de los cristales (de una sala). Tengo que trabajar para que no me pueda volver a ocurrir", explicó en referencia a la expulsión sufrida ante el Girona.

Interrogado sobre las palabras de Yamal antes del Clásico en las que afirmaba que el club blanco "roba, se queja...", Flick insistió en que el enfrentamiento queda en el pasado.

Con información de AFP

Alineación probable del FC Barcelona El conjunto culé podría formar con Wojciech Szczesny en portería. En defensa, una línea sólida compuesta por Jules Koundé, Ronald Araújo, Eric García y Alejandro Balde. En el mediocampo, el equilibrio lo pondrán Frenkie de Jong y Marc Casadó, mientras que la creatividad ofensiva recaerá en Lamine Yamal, Fermín López y Marcus Rashford. Como referencia en ataque, aparece Ferran Torres, buscando profundidad y definición.

Alineación probable del Elche CF El cuadro franjiverde apostaría por Iñaki Peña bajo los tres palos. En defensa, estarán Víctor Chust, Affengruber y Pedro Bigas, con Álvaro Núñez como carrilero. El mediocampo lo conforman Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto y Germán Valera, encargados de la circulación y recuperación. En punta, el dúo ofensivo será André Silva y Rafa Mir, buscando sorprender a la zaga blaugrana.

Marcador probable de la Inteligencia Artificial: Barcelona 3-0 Elche

Barcelona , pese a su reciente caída en El Clásico, mantiene una fortaleza notable en casa con 13 victorias en sus últimos 15 partidos ligueros en el Camp Nou. La presión por no perder más terreno frente al Real Madrid, sumada a su dominio histórico sobre Elche (invicto en 24 partidos como local), los convierte en claros favoritos.

, pese a su reciente caída en El Clásico, mantiene una fortaleza notable en casa con en el Camp Nou. La presión por no perder más terreno frente al Real Madrid, sumada a su dominio histórico sobre Elche (invicto en 24 partidos como local), los convierte en claros favoritos. Elche , aunque vive un momento decoroso en la tabla, llega con una racha de tres partidos sin ganar en liga y dos derrotas consecutivas fuera de casa , además de no haber marcado en sus últimos dos encuentros ligueros . Su victoria copera ante un rival de menor categoría no parece suficiente para revertir la tendencia.

, aunque vive un momento decoroso en la tabla, llega con una y , además de . Su victoria copera ante un rival de menor categoría no parece suficiente para revertir la tendencia. El historial directo también pesa: Barcelona ha ganado los últimos ocho enfrentamientos y nunca ha perdido como local ante Elche en LaLiga.

Todo apunta a una victoria cómoda para los blaugranas, con posibilidades de mantener el arco en cero y recuperar confianza ofensiva.