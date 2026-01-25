Barcelona vs Real Oviedo resultado | Los catalanes regresan a la punta de la tabla

Panamá/El FC Barcelona cerró la jornada 21 de LaLiga con un golpe de autoridad que lo devuelve a la cima del campeonato.

Los catalanes, que amanecieron este domingo como segundos en la tabla de posiciones tras el triunfo del Real Madrid el sábado sobre el Villarreal, terminaron el día líderes una vez más al imponerse con claridad 3-0 al Real Oviedo en el Camp Nou.

El partido tuvo dos caras bien definidas. En la primera parte, los dirigidos por Hansi Flick se mostraron imprecisos y sin profundidad, ante un Real Oviedo ordenado en defensa, que supo cerrar espacios y frenar los intentos ofensivos blaugranas. La falta de contundencia mantuvo el marcador en cero al descanso y generó cierta impaciencia en la grada.

Todo cambió tras la reanudación. La ofensiva blaugrana despertó y el dominio se tradujo rápidamente en goles. Dani Olmo abrió el marcador al minuto 52’, aprovechando un desajuste defensivo. Apenas cinco minutos después, Raphinha amplió la ventaja al 57’, y la joya de la cantera, Lamine Yamal, sentenció el encuentro con el 3-0 al 73’, confirmando una tarde redonda para el líder.

Con este resultado, el Barcelona se mantiene en lo más alto de la tabla de LaLiga con 52 puntos, seguido muy de cerca por el Real Madrid, que suma 51 unidades. En contraste, el Real Oviedo atraviesa una verdadera crisis: es último con 13 puntos, ubicado en plena zona de descenso, con la urgencia de cambiar el rumbo en las próximas jornadas.

Dominio reflejado en los números

Las estadísticas del partido, cortesía de Flashscore, evidencian la superioridad del conjunto catalán. El Barcelona registró 2.42 goles esperados (xG) frente a 0.29 del Oviedo, con un 73% de posesión del balón. Los locales dispararon 15 veces al arco, con 7 tiros a puerta, mientras que los visitantes sumaron 12 remates, solo 3 a portería.

En ataque, los blaugranas generaron 5 grandes ocasiones contra 0 del rival, ejecutaron 10 tiros de esquina y tuvieron 46 toques en el área rival. En circulación de balón, el equipo de Flick alcanzó un 89% de precisión en pases (607/679), superando ampliamente el 75% (187/250) del Oviedo.

Figuras del encuentro

El mejor a nivel individual fue Raphinha, quien recibió una calificación de 9.0. El extremo marcó 1 gol, remató 2 veces (ambas a portería), generó 2 grandes ocasiones, y aportó 0.32 en asistencias esperadas (xA), siendo un constante dolor de cabeza por banda.

Por su parte, Dani Olmo también brilló con 8.3 de valoración, sumando 1 gol y 1 asistencia. El mediocampista tuvo 4 disparos, 90% de efectividad en pases (44/49) y 7 toques en el área rival, siendo clave en la ruptura del partido.

Así, el Barcelona reafirma su candidatura al título y mantiene una lucha cerrada por el liderato de LaLiga, mientras el Real Oviedo deberá reaccionar con urgencia para salir del fondo de la clasificación. La jornada 21 deja claro que en la cima, cada punto cuenta.