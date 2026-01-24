Villarreal vs Real Madrid: Kylian Mbappé se encargó de hundir al submarino amarillo

Con esta victoria, el Real Madrid se consolida como líder de LaLiga con 51 puntos , a la espera de la respuesta del Barcelona en su próximo compromiso.

Panamá/El Real Madrid firmó una noche contundente en el Estadio de la Cerámica y derrotó 0-2 al Villarreal en la jornada 21 de LaLiga española, con un doblete de Kylian Mbappé que lo impulsó al primer lugar de la tabla de posiciones.

Con este triunfo, el conjunto blanco alcanza los 51 puntos, superando por dos al FC Barcelona (49), aunque con un partido más disputado.

Bajo la conducción del técnico Álvaro Arbeloa, el equipo merengue mostró personalidad y control desde los primeros minutos. La posesión del balón fue del 58%, reflejo de su dominio en la mitad de la cancha y de una circulación de balón precisa que le permitió imponer el ritmo del encuentro ante un Villarreal que apostó por la presión y las transiciones rápidas con el 42% de la tenencia.

Las estadísticas globales del partido respaldaron la superioridad madridista. El Real Madrid generó 14 remates totales, con 4 tiros a portería, frente a los 8 disparos del conjunto local, que solo logró exigir en una ocasión al guardameta visitante. En el rubro de goles esperados (xG), los blancos también marcaron diferencia con 1.58, contra el 0.57 del submarino amarillo, evidenciando mayor calidad en sus oportunidades creadas.

El gran protagonista fue Kylian Mbappé, elegido como el mejor jugador del partido con una calificación de 8.8. El delantero francés disputó los 90 minutos, firmó 2 goles y registró 6 disparos, 3 de ellos a portería, confirmando su influencia total en el frente de ataque. Su movilidad, potencia y precisión en el área fueron determinantes para sellar el triunfo.

En la construcción ofensiva, el Madrid destacó con una precisión en los pases del 88% (483/551) y un notable 82% de acierto en el último tercio del campo, manteniendo al Villarreal bajo presión constante. Además, acumuló 34 toques en el área rival, reflejo de su presencia permanente en zona de peligro.

A pesar del marcador adverso, el conjunto local no renunció al ataque. Los amarillos forzaron 6 tiros de esquina y sumaron 19 toques en el área rival, buscando el descuento a través de centros y jugadas a balón parado. En defensa, el partido se disputó con intensidad, con un alto número de duelos ganados, intercepciones y despejes en ambos bandos.

Con esta victoria, el Real Madrid se consolida como líder de LaLiga con 51 puntos, a la espera de la respuesta del Barcelona en su próximo compromiso. La actuación estelar de Mbappé y el planteamiento de Álvaro Arbeloa refuerzan la candidatura merengue en la lucha por el título del fútbol español.

