Bayern Múnich vs PSG, Champions League | Betcris con su apuesta recomendada, 'Same Game Parlay'

Panamá/La emoción de la UEFA Champions League entra en su punto máximo con un duelo de gigantes entre PSG y Bayern Múnich, una semifinal que promete intensidad, goles y dramatismo tras un histórico partido de ida.

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La selección recomendada para este partido incluye:

Gana Bayern Munich

Marcador Correcto: 2-1

Harry Kane anota durante el partido

Liga de Campeones Same Game Parlay Por cada $10, gana: $178 +1784 PSG vs Bayern Munich Resultado Gana Bayern Marcador Correcto 2:1 Anotador Harry Kane *Líneas sujetas a cambio sin previo aviso.

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Bayern busca remontar ante un PSG que sueña con otra final europea

Luego de una espectacular ida que rompió el récord de goles en una semifinal de Champions League con nueve anotaciones, el PSG llega con una ventaja mínima de 5-4 sobre el Bayern Munich, dejando completamente abierta la eliminatoria rumbo a la gran final.

Los alemanes estuvieron contra las cuerdas tras verse abajo 5-2 en el partido de ida, pero una reacción tardía les permitió mantenerse con vida y llegar con opciones reales de remontar en el Allianz Arena, donde históricamente se hacen fuertes.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany ha perdido apenas uno de sus últimos 29 partidos como local en Champions League, con un impresionante registro de 23 victorias y 5 empates, además de haber ganado sus seis compromisos europeos en casa esta temporada.

Sin embargo, la historia reciente no favorece al Bayern: solo logró remontar una de sus últimas ocho eliminatorias europeas tras perder la ida por un gol de diferencia.

Por su parte, el PSG busca convertirse en el primer club francés en alcanzar tres finales de Champions League, respaldado por un sólido rendimiento en fases eliminatorias, donde suma 13 victorias en sus últimos 16 partidos de knockout.

El equipo de Luis Enrique, además máximo goleador del torneo con 43 tantos, intentará imponer nuevamente su poder ofensivo para sellar su boleto a la final.

Duelo de goleadores: Harry Kane vs Kvaratskhelia

Todas las miradas estarán puestas sobre Harry Kane, quien atraviesa un momento brillante tras convertirse en el primer inglés en marcar en seis partidos consecutivos de Champions League. El delantero suma 17 goles en sus últimos 16 encuentros en la competición.

En la otra esquina aparece Khvicha Kvaratskhelia, la gran figura ofensiva del PSG, con 10 goles en esta edición, igualando el récord histórico de Zlatan Ibrahimović como máximo anotador del club parisino en una sola campaña de Champions.

Bajas sensibles para el partido

El PSG podría afrontar el duelo con ausencias importantes:

Achraf Hakimi está descartado.

está descartado. Nuno Mendes es duda hasta última hora.

Mientras tanto, el Bayern espera recuperar a Lennart Karl para ampliar variantes en el banquillo.