Mundial Femenino Sub-17 2026 resultado: Nigeria pisa fuerte a la final con triunfo sobre Brasil

El elenco africano impuso su calidad en la segunda mitad del partido. Ahora enfrentará a Japón que superó por penales a Corea del Norte en el otro partido de semifinal jugado este miércoles.

Panamá/Nigeria mostró contundencia en el segundo tiempo para llevarse la victoria sobre Brasil, por 3 goles a 1, y clasificar a la final del Mundial Femenino Sub-17 Marruecos 2026.

Luego que Queen Joseph abriera la cuenta, al minuto 56, Awawu Bashiru concretó dos goles, a los minutos 71 y 80, que aseguraron la clasificación para las nigerianas.

Greise Kelly descontó por las brasileñas al minuto 89.

De esta manera, Nigeria asegura un enfrentamiento contra Japón por el título del certamen. Ese partido final se disputará el sábado 7 de noviembre a la 1:30 p.m. (hora de Panamá).

Previa

Brasil llegacon la confianza de haber superado una complicada prueba ante China. La selección sudamericana se impuso 2-1 en los cuartos de final, después de remontar el marcador adverso y encontrar en Helena Sampaio a una de sus principales figuras, autora de los dos goles brasileños.

En los octavos de final, la Canarinha también había protagonizado un encuentro de muchos goles frente a Polonia, que terminó empatado 3-3 y se definió a favor de las brasileñas en la tanda de penales.

Su recorrido refleja una selección con importantes recursos ofensivos y capacidad para competir incluso cuando las circunstancias del partido se complican.

Del otro lado está Nigeria, una de las grandes protagonistas de esta edición. Las africanas consiguieron su clasificación a semifinales tras vencer 1-0 a Venezuela en los cuartos de final, con una anotación de último momento que desató la celebración del conjunto nigeriano.

Previamente, las Flamingos habían eliminado a México con un triunfo de 2-1 en los octavos de final, demostrando carácter y capacidad para resolver encuentros de alta exigencia.

Nigeria buscará aprovechar su fortaleza colectiva y velocidad para poner en dificultades a la defensa brasileña. Además, tendrá la oportunidad de regresar a una final mundialista de la categoría y convertirse en una de las grandes historias de Marruecos 2026.

Para Brasil, el objetivo será imponer su estilo de juego y aprovechar la calidad individual de sus futbolistas para conseguir el boleto a la final. Las sudamericanas saben que deberán mantener la concentración durante los 90 minutos ante un rival que ha demostrado ser peligroso en los momentos decisivos.