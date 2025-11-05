Brujas 2-1 Barcelona - Champions League | Primer tiempo

Se juega la jornada 4 de la UEFA Champions League 2025-2026.

Panamá/Se juega con intensidad el duelo de UEFA Champions League entre Club Brugge y Barcelona, y tras 45 minutos, el marcador refleja un 2-1 en el Jan Breydelstadion.

🕕 6' | Gol de Brugge Carlos Forbs filtró un pase preciso para Nicolo Tresoldi, quien definió raso desde dentro del área para abrir el marcador. ¡Gol tempranero y explosión local!

🕘 31' | Golazo de equipo de Barcelona Fermín López armó la jugada y asistió a Ferran Torres, que definió con clase ante Nordin Jackers. El empate llegó con sello colectivo y precisión catalana.

🕖 17' | ¡Club Brugge vuelve a golpear! Carlos Forbs se inventa una jugada brillante y logra colar el balón más allá de Wojciech Szczesny con un remate preciso. ¡Golazo del atacante belga que pone el 2-1 y enciende el Jan Breydelstadion! El equipo local recupera la ventaja en un partido de ritmo frenético.

Titulares destacados

Club Brugge: Jackers, Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys, Stankovic, Onyedika, Forbs, Vanaken, Tzolis, Tresoldi. Barcelona: Szczesny, Koundé, Araújo (C), Eric García, Balde, De Jong, Casadó, Yamal, Fermín, Rashford, Ferran.

El partido está abierto, con ritmo alto y protagonismo ofensivo en ambos bandos. ¿Quién inclinará la balanza en el segundo tiempo?