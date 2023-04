Champions League: Manchester City vs Bayern Múnich, alineaciones probables

Esta tarde inician los cuartos de final de la UEFA Champions League con dos partidos interesantes y en especial el duelo entre Manchester City y Bayern Múnich, cotejo de corte final.

Este partido arrancará a las 2:00 pm en el Etihad Stadium donde los dirigidos por Pep Guardiola vienen de ganar de manera contundente al Southampton 1-4 en partido de Premier League. Los goles del City fueron anotados por Erling Haaland en dos oportunidades, Jack Grealish y Julián Álvarez. Por su parte el Bayern Múnich viene de derrotar al Friburgo 0-1 con gol de Matthijs de Ligt.

Duelo Guardiola vs Tuchel.

Tras haber privado al Manchester City del título europeo en 2021 con el Chelsea, Thomas Tuchel se cruza de nuevo con su modelo Pep Guardiola, esta vez como recién llegado al banquillo del Bayern Múnich.

"Tuchel es muy creativo. Construyen muy bien el juego, se asocian bien, tienen jugadores veloces y atacan bien el espacio. Fue a París y lo hizo realmente bien, no sólo ganando la liga, también llegando a la final de la Champions. En el Chelsea también hizo buen trabajo", sostuvo Pep Guardiola.

Baja considerable para el Bayern Múnich.

El Bayern Múnich no podrá contar con su delantero centro camerunés Eric Maxim Choupo-Moting el martes en la ida de cuartos de la Champions ante el Manchester City, anunció este lunes el club alemán.

"Eric Maxim Choupo-Moting no podrá viajar a Manchester debido a un problema en la articulación de una rodilla".

Sobre la baja del atacante camerunés, Tuchel dijo: "No hay ninguna razón por la que Serge Gnabry no pueda jugar como nueve. Puede que no tenga la altura, pero tampoco la tienen Thomas Müller o Sadio Mané. También echaremos de menos a Choupo en defensa en las jugadas a balón parado".

Alineaciones probables:

Manchester City: Ederson; Akanji, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoan, Grealish; Haaland.

Bayern Múnich: Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Mané; Müller.

Con información de AFP.

Relacionado Reacción de Ancelotti sobre Federico Valverde por el altercado con Álex Baena