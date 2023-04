Barcelona: Reacción de Robert Lewandowski que preocupa a la afición culé

El Barcelona empató sin goles ante Girona en el cierre de la jornada 28 en la liga española, situación que los mantiene en la punta de la tabla de posiciones con 72 unidades por delante del Real Madrid quienes cuentan con 59 puntos.

Robert Lewandowski se refirió al mal momento por el que pasa el club azulgrana en los últimos juegos y que en lo personal no ha marcado la cantidad de goles que hubiese querido luego de la Copa del Mundo, eso sí, manteniendo el optimismo de que mejorarán en la recta final del torneo. Lewandowski confesó que está jugando con mucho dolor:

"Recibí un golpe en la espalda de Militao en la Copa. Quise jugar todo el partido, por mi ambición, pero me ha costado hasta andar. Ayer lunes cuando me levanté casi no podía, pero trabajé con el fisioterapeuta y pude correr. Es parte del fútbol. No soy una persona que no juega por un dolor, intento estar siempre. Hoy sí que podía andar. En el próximo partido, podré jugar, pero no es una excusa, podía haber estado mejor".

La autocritica de Robert Lewandoski:

"Nunca estaré contento, independientemente de los goles que marque. Tras el Mundial, he marcado menos, pero todo el equipo no estuvo bien en los últimos partidos, aunque mejoraremos. Está siendo difícil, no sé por qué, pero estoy seguro de que en estos 10 partidos que restan estaremos como siempre, no como ahora. Sé que la gente quiere que marque. Sé que puedo hacerlo y como equipo podemos jugar mejor. En el Barcelona, no sólo importa ganar, también es marcar goles".

Lionel Messi y su posible regreso al Barcelona:

"Siempre pertenecerá al Barcelona, y si vuelve sería algo maravilloso. Su lugar está aquí. Espero que la próxima temporada juguemos juntos".

Conoce más de Robert Lewandowski.

Comenzó su carrera en el fútbol profesional en el Znicz Pruszków en 2006 y luego jugó en el Lech Poznań y Borussia Dortmund antes de unirse al Bayern Munich en 2014.

Con el Bayern Munich, Lewandowski ha ganado numerosos títulos, incluyendo la Bundesliga, la Liga de Campeones de la UEFA y la Supercopa de la UEFA. También ha establecido varios récords, incluyendo el de más goles en un partido de la Bundesliga y el de más goles en una temporada de la Liga de Campeones de la UEFA.

Además de su éxito en el club, Lewandowski también ha tenido una exitosa carrera internacional con la selección de Polonia, habiendo sido capitán del equipo desde 2014. Ha sido nominado para varios premios individuales y ha sido galardonado con el premio al Jugador del Año de la FIFA en 2020.

