Champions League calendario | Regresa la acción con el Manchester City vs París Saint Germain

La Champions regresa con un City-PSG , representantes de un modelo bajo sospecha.

París, Francia/Representantes de lo que los críticos denominan "clubes-Estado", Manchester City y Paris Saint Germain, disputarán el duelo estelar en el regreso de la Liga de Campeones, con una segunda jornada un mes después de la primera.

El vigente doble campeón de Europa visita al líder intocable de la Premier League, a quien no parece afectarle el reciente veredicto de culpabilidad por numerosas infracciones a las normas financieras de la Premier League.

El City, pendiente del recurso que ha presentado a esa decisión y de la eventual sanción que pueda recibir, saldó su primer partido como "culpable" con un triunfo inapelable por 3-0 en Anfield frente al Liverpool en un ambiente muy hostil.

El miércoles, en su primer partido en el Etihad Stadium, los Citizens tendrán un recibimiento completamente diferente por parte de sus aficionados y el encuentro puede convertirse en un aquelarre en defensa de los propietarios emiratíes y de la inocencia del club.

"Enormes recursos externos" -

Enfrente, un PSG con modelo similar al del City, dos "clubes cuya capacidad económica no procede únicamente de su actividad ordinaria, sino también del respaldo de enormes recursos externos", denuncia con frecuencia el jefe de LaLiga, Javier Tebas, convertido en el adalid de la lucha contra los clubes-Estado.

Gracias al dinero de Abu Dabi y Catar, respectivamente, City y PSG se han convertido en los últimos años en alternativas al poder de los clubes más tradicionales.

Fuera de los despachos, pocos partidos en Europa pueden concentrar tantas estrellas en el césped, empezando por Erling Haaland.

El delantero noruego del City ha marcado 59 goles en 59 partidos de Champions y de volver a ver puerta el miércoles se convertirá en el futbolista con más goles anotados en sus primeros 60 partidos en este torneo, superando a Ruud Van Nistelrooy (48).

También se convertirá en el jugador del Manchester City con más goles anotados en Champions con la camiseta sky blue, un récord que ahora comparte con el argentino Sergio Agüero (36).

También el miércoles, el Real Madrid visitará a la Roma en un partido que los blancos necesitan ganar para afrontar con confianza el Clásico del 25 de octubre.

Peligro para el Real Madrid -

Por ahora, el juego propuesto por el equipo de José Mourinho está muy lejos de lo que debería ser y los resultados, con dos derrotas en LaLiga, tampoco están a la altura de los del Barcelona, que ha ganado todo lo que ha jugado.

El equipo de Hansi Flick, que el martes jugará en Estambul contra el Galatasaray, está lanzado con pleno de 7 victorias en otros tantos partidos en el campeonato y goleada 5-1 al Feyenoord en el debut en Champions.

En sus cinco visitas anteriores al estadio Ali Sami Yen, los resultados son positivos para los azulgranas: tres victorias, un empate y una sola derrota, en la Champions de 1994/95.

Más complicado, pese a jugar en casa, parece el compromiso del Atlético de Madrid contra el Manchester United, pese a que el equipo colchonero está en buena dinámica.

Los otros aspirantes a pelear por el título europeo tienen, a priori, compromisos asequibles: el martes, el Arsenal recibirá al Lille y el Inter al Brujas, mientras que el Bayern jugará en Noruega frente al Viking.

También se desplazará a Noruega el Borussia Dortmund para jugar el miércoles frente al Bodo/Glimt, mientras que el Liverpool, herido por el correctivo recibido ante el City el fin de semana (derrota por 3-0) se enfrentará en Austria al LASK.