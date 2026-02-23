Champions League | Conoce los partidos que se disputarán el martes 24 de febrero

Panamá/La UEFA Champions League entra en una fase decisiva este martes 24 de febrero con los duelos de playoff (1/16 de final) de la temporada 2025-2026, una jornada cargada de tensión donde varios clubes se juegan el pase a los octavos de final en partidos de “todo o nada”.

En el Atlético de Madrid recibirá al Club Brugge KV a las 12:45 p.m., luego de un vibrante empate 3-3 en la ida. Fue el único cruce de estos playoffs que terminó igualado en el primer partido, dejando la eliminatoria completamente abierta.

El conjunto colchonero buscará imponer su jerarquía en casa y apoyarse en su fortaleza defensiva, una de las señas de identidad del equipo en competiciones europeas. Sin embargo, Brugge demostró en Bélgica que puede hacer daño en transición y no renunciará al ataque. Con el marcador global empatado, cualquier error puede ser determinante.

A las 3:00 p.m., el Bayer Leverkusen parte con ventaja tras imponerse 2-0 en la ida ante el Olympiacos FC. El equipo alemán, subcampeón de Europa en 2002/03, dio un golpe importante como visitante y ahora buscará sentenciar la eliminatoria en casa.

Olympiacos, que cayó en el primer duelo disputado en Grecia, está obligado a arriesgar desde el inicio si quiere remontar. La presión recaerá sobre el conjunto heleno, que necesita al menos dos goles para igualar la serie y forzar la prórroga.

En Italia, el Inter de Milán afronta un reto mayúsculo frente al FK Bodø/Glimt. La inesperada derrota 3-1 en el partido de ida dejó a los nerazzurri contra las cuerdas y al borde de quedar eliminados antes de los octavos por primera vez desde la temporada 2020/21.

Para avanzar, el Inter necesitará una actuación histórica y marcar múltiples goles sin conceder espacios atrás. El equipo italiano apelará a su experiencia continental y al apoyo del público para revertir una serie que luce complicada.

Por su parte, el Newcastle United FC tiene pie y medio en los octavos tras lograr una contundente ventaja de cinco goles en la ida ante el Qarabağ FK. El conjunto inglés solo necesita evitar una catástrofe en casa para sellar su clasificación.

Con este panorama, la jornada del martes promete emociones fuertes, remontadas posibles y confirmaciones de favoritos. La Champions League 2025-2026 vuelve a demostrar por qué es el torneo de clubes más apasionante del mundo, donde cada minuto puede cambiar el destino de una temporada.