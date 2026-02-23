Real Madrid vs Benfica | Suspenden a Prestianni por insulto a Vinícius antes del partido de Champions

El jugador brasileño acusó al delantero argentino de haberle llamado "mono" en el partido disputado en Lisboa.

París, Francia/Acusado de proferir insultos racistas al brasileño Vinícius de Real Madrid, el delantero argentino de Benfica Gianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente por la UEFA y se perderá el miércoles el partido de vuelta de los playoffs de acceso a los octavos de final de la Champions League, anunció este lunes la instancia europea.

El jugador brasileño acusó al delantero argentino de haberle llamado "mono" en el partido disputado en Lisboa, luego que Vinicius celebrara con un baile el único tanto del encuentro.

Otras noticias: Liga MX suspende tres partidos por narcobloqueos tras abatimiento de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco

Otras noticias: Real Madrid presenta pruebas a UEFA por el incidente racista de Vinícius en Lisboa

Sin conocer aún las conclusiones de la investigación anunciada por la UEFA, su Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) decidió "suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni para el próximo partido de competiciones de clubes de la UEFA para el que fuera, en otras circunstancias, elegible" por presunta "conducta discriminatoria" del delantero argentino, anunció el organismo.

Esta medida cautelar no afectará a "cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su correspondiente traslado a los órganos disciplinarios de la UEFA", precisó la instancia en su comunicado.

Si la UEFA encuentra culpable a Prestianni de proferir insultos racistas a Vinícius, la sanción mínima al delantero argentino será de 10 partidos de suspensión, según el reglamento del organismo europeo.

Otras noticias: Champions League| Vinicius Júnior: UEFA abre investigación por denuncia de insultos racistas en juego Benfica vs Real Madrid

El Benfica aceptó "total espíritu de colaboración, transparencia, apertura y sentido de la claridad con las medidas anunciadas hoy por la UEFA", según un comunicado del club publicado después.

Prestianni, que discutió con Vinicius mientras se tapaba la boca con la camiseta, negó las acusaciones del brasileño y recibió el apoyo de su club, el Benfica. "Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", escribió en sus redes horas después del partido.

El jugador volvió a recibir este lunes el apoyo del club: "El Benfica reitera además que apoya y cree plenamente en la versión presentada por el jugador Gianluca Prestianni, cuya conducta al servicio del Club siempre se ha caracterizado por el respeto hacia los adversarios, las instituciones y los principios que definen la identidad benfiquista. El Club lamenta la campaña de difamación de la que ha sido víctima el jugador".

Sin embargo, el delantero madridista Kylian Mbappé aseguró que el argentino "llamó mono cinco veces a Vinícius" y consideró que Prestianni "no merece jugar la Liga de Campeones".

Sobre el mismo césped, según las imágenes de televisión, la estrella gala le dijo a Prestianni: "¡Eres un puto racista!".

El entrenador de Benfica, José Mourinho, que también está sancionado para el partido de vuelta tras haber sido expulsado en Lisboa, criticó de forma polémica a Vinícius al considerar que había provocado al público y a los jugadores por celebrar el único gol del partido con un baile.

También negó que Benfica sea un club racista porque su mayor ídolo, Eusébio, era negro.

El entrenador de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, declarado admirador de Mourinho, criticó esta defensa del que fuera técnico del club blanco de 2010 a 2013: "No podemos poner a la víctima como provocador, nada de lo que ha hecho justifica un acto racista".

Otras noticias: Champions League resultado | Real Madrid le ganó la partida a Mourinho en la ida