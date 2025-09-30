EN VIVO| Kairat Almaty 0-2 Real Madrid - Champions League

La acción del torneo europeo de clubes lleva a cabo la segunda jornada de su fase preliminar.

Kazajistán/En un enfrentamiento dominado claramente por el Real Madrid, en los primeros 45 minutos, las estadísticas reflejan la superioridad del conjunto blanco tanto en la posesión del balón como en la construcción del juego.

El Real Madrid controló el partido con un 67% de posesión, frente al 33% del Kairat Almaty. Los merengues también fueron más incisivos en ataque, registrando 31 ataques y 9 disparos totales, comparados con los 12 ataques y 5 disparos del equipo kazajo.

En cuanto a la precisión, el Madrid mostró una notable efectividad en el pase con un 89% de acierto, completando 307 de 344 pases realizados, mientras que Kairat Almaty logró un 71%, con 113 pases completados de 160 intentados.

El dominio territorial del Real Madrid también se vio reflejado en los 5 saques de esquina a su favor, frente a solo 1 del Kairat. No obstante, el conjunto local se mostró más efectivo en la recuperación del balón, con 25 balones recuperados, superando ligeramente al Madrid, que registró 23.

Curiosamente, y pese a la intensidad del partido, no se produjeron fueras de juego ni tarjetas de ningún tipo. En cuanto al esfuerzo físico, Kairat Almaty recorrió una mayor distancia con 56.4 km, frente a los 53.5 km del Real Madrid.

En el aspecto defensivo, Kairat logró 3 paradas, mientras que el Real Madrid solo necesitó 1, reflejo de la escasa producción ofensiva del equipo local.