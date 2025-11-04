Liverpool vs Real Madrid| Estadísticas del primer tiempo del partido de Champions League

Reino Unido/Al término del primer tiempo en Anfield, el marcador entre Liverpool y Real Madrid sigue igualado 0-0, en un encuentro intenso y equilibrado correspondiente a la cuarta jornada de la Champions League. Aunque el resultado refleja paridad, ambos equipos mostraron estilos distintos en su búsqueda por abrir el marcador.

El Liverpool apostó por la verticalidad y la presión alta, generando peligro con transiciones rápidas y remates desde distintas zonas. Los locales sumaron 7 disparos, de los cuales 4 fueron al arco, obligando a intervenciones seguras del portero madridista. Sin embargo, la precisión en la última jugada les ha impedido romper el cero.

Por su parte, el Real Madrid dominó ligeramente la posesión con un 54%, mostrando su habitual control en el mediocampo y una circulación más pausada del balón. El conjunto blanco completó 232 pases con una precisión del 94%, muy por encima de los 144 de Liverpool, lo que evidencia su superioridad técnica en la construcción del juego. Aun así, sus 5 remates —solo 2 a puerta— no fueron suficientes para desequilibrar el marcador.

El duelo también ha tenido su cuota de fricción: 8 faltas del Liverpool y 6 del Real Madrid, que además vio dos tarjetas amarillas, reflejo de la intensidad del encuentro. Los ingleses han caído en dos posiciones adelantadas, mientras que los españoles no registraron ninguna. En el apartado de jugadas a balón parado, apenas un tiro de esquina para Liverpool y ninguno para los visitantes.

En resumen, el primer tiempo fue un pulso táctico entre el ímpetu ofensivo del Liverpool y el control sereno del Real Madrid. Ambos equipos generaron ocasiones, pero la eficacia en las áreas aún no aparece. Todo queda abierto para un segundo tiempo que promete emociones fuertes en Anfield.

A continuación desglosamos en números lo ocurrido en la primera mitad del partido.

Remates

Liverpool: 7

Real Madrid: 5

Remates al arco

Liverpool: 4

Real Madrid: 2

Posesión

Liverpool: 46%

Real Madrid: 54%

Pases

Liverpool: 144

Real Madrid: 232

Precisión de los pases

Liverpool: 88%

Real Madrid: 94%

Faltas

Liverpool: 8

Real Madrid: 6

Tarjetas amarillas

Liverpool: 0

Real Madrid: 2

Tarjetas rojas

Liverpool: 0

Real Madrid: 0

Posición adelantada

Liverpool: 2

Real Madrid: 0

Tiro de esquina