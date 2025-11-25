Chelsea vs Barcelona | UEFA Champions League: Alineaciones confirmadas, Lamine Yamal titular

Panamá/El Stamford Bridge se viste de gala para recibir un choque de alto voltaje entre Chelsea y Barcelona, dos equipos que llegan con realidades distintas pero empatados en puntos (7) dentro de esta ronda.

Chelsea

Sánchez R. (G)

Gusto M.

Fofana W.

Chalobah T.

Cucurella M.

James R. (C)

Caicedo M.

Estêvão

Fernández E.

Garnacho A.

Neto P.

Los Blues llegan con la moral alta tras vencer cómodamente 2-0 al Burnley, extendiendo su racha a cinco partidos invictos (W4, D1). El técnico Enzo Maresca pudo dar descanso a piezas clave, lo que refuerza la confianza de cara a este duelo. Además, han ganado cinco de sus últimos seis partidos en casa en la UCL, aunque la única derrota fue ante Real Madrid.

Otras noticias: Champions League| Olympiacos vs Real Madrid: Los 'Merengues' llegan a territorio griego necesitados de puntos

Barcelona

Garcia J. (G)

Kounde J.

Araujo R. (C)

Cubarsi P.

Balde A.

De Jong F.

Garcia E.

Fermín

Lamine Yamal

Lewandowski R.

Torres F.

El conjunto culé llega tras golear 4-0 al Athletic Club, manteniéndose en la pelea por la Liga junto al Real Madrid. Sin embargo, su rendimiento fuera de casa genera dudas: apenas una victoria en sus últimos cuatro partidos como visitante (D1, L2), un patrón que también se refleja en sus recientes salidas en la UCL. En la jornada anterior, tuvieron que remontar tres veces para rescatar un empate ante Club Brugge.

Claves del partido

Chelsea buscará aprovechar su fortaleza en casa y el buen momento de jugadores como Fernández y el joven Estêvão .

buscará aprovechar su fortaleza en casa y el buen momento de jugadores como y el joven . Barcelona dependerá del liderazgo de Araujo , la creatividad de De Jong y la pegada de Lewandowski .

dependerá del liderazgo de , la creatividad de y la pegada de . El duelo promete ser decisivo para definir quién se afianza en la clasificación hacia la siguiente ronda.

Chelsea vs Barcelona: 20 años de historia en la Champions League

En los últimos 20 años (2005-2025), el Chelsea y el Barcelona han protagonizado una de las rivalidades más intensas de la UEFA Champions League, con un total de 12 enfrentamientos oficiales en fase de grupos y eliminatorias directas.

La última vez que se cruzaron fue en 2018, y desde entonces no han vuelto a medirse en la competición hasta la fecha actual (25 de noviembre de 2025.

Balance general

Victorias de Chelsea: 3

3 Victorias de Barcelona: 4

4 Empates: 5

5 Goles totales: Chelsea 13 – Barcelona 15

Cronología de partidos destacados

2005 (Octavos): Chelsea eliminó al Barcelona tras un 4-2 en Londres (global 5-4).

Chelsea eliminó al Barcelona tras un 4-2 en Londres (global 5-4). 2006 (Octavos): Barcelona avanzó por la regla del gol visitante (global 3-2).

Barcelona avanzó por la regla del gol visitante (global 3-2). 2006 (Grupos): Chelsea ganó 1-0 en casa y luego empataron 2-2 en el Camp Nou.

Chelsea ganó 1-0 en casa y luego empataron 2-2 en el Camp Nou. 2009 (Semifinales): Barcelona avanzó con el recordado gol de Iniesta al minuto 93 (global 1-0).

Barcelona avanzó con el recordado gol de (global 1-0). 2012 (Semifinales): Chelsea sorprendió con un 3-2 global, camino a su primer título europeo.

Chelsea sorprendió con un 3-2 global, camino a su primer título europeo. 2018 (Octavos): Barcelona se impuso con un contundente 3-0 en la vuelta (global 4-1).

Rivalidad marcada por la polémica

Estos duelos dejaron momentos icónicos y controvertidos, como el penal no pitado en 2009 en Stamford Bridge y el histórico gol de Iniesta que silenció Londres. En el balance de eliminatorias directas, Barcelona ha avanzado en 3 de las 5 series, mientras que el Chelsea lo hizo en 2.

Esta rivalidad, cargada de drama, polémica y goles decisivos, vuelve a estar en el centro de la atención con el choque de la jornada 5 de la UCL 2025, donde ambos equipos buscan reafirmar su lugar en los octavos de final.