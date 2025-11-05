Champions League | Club Brujas sorprende a Barcelona al descanso en Bélgica, estadísticas del primer tiempo

Se juega la jornada 4 de la UEFA Champions League teporada 2025-2026.

Panamá/El primer tiempo en el Jan Breydelstadion dejó un marcador inesperado: Club Brujas 2-1 Barcelona, en un duelo donde las estadísticas revelan un contraste brutal entre eficacia belga y dominio catalán.

Goles y efectividad

  • Brujas convirtió 2 goles en 4 disparos, con un xG de 0.86, mostrando máxima eficiencia.
  • Barcelona, con 9 disparos y 79% de posesión, apenas logró 1 gol, a pesar de un xG superior (0.94) y más presencia ofensiva.

Claves del primer tiempo

  • Posesión: Barcelona dominó con un 79%, pero Brujas fue letal en transiciones.
  • Grandes ocasiones: Ambos equipos generaron 2 chances claras, pero Brujas las aprovechó mejor.
  • Disparos a puerta: Brujas 4 / Barcelona 2.
  • Toques en el área rival: Brujas 7 / Barcelona 22.
  • Pases en el último tercio: Brujas 55% / Barcelona 86%.

Contraste de estilos

  • Brujas apostó por la verticalidad y precisión: 76% de pases completados, pero con 0% de efectividad en centros.
  • Barcelona impuso su juego posicional: 413 pases completados, con 138 en el último tercio y un xA de 0.96 frente a 0.29 de Brujas.

Porteros y defensa

  • Nordin Jackers (Brugge) realizó 1 parada clave, mientras que Szczesny (Barcelona) detuvo 2 remates, pero no pudo evitar los goles.
  • Brujas ganó 13 duelos, realizó 16 despejes y cometió 1 falta, mostrando solidez defensiva.

Club Brujas maximiza cada acción ofensiva y resiste con orden ante un Barcelona dominante en posesión pero impreciso en definición. El segundo tiempo promete tensión táctica y emociones europeas.

Figura del primer tiempo: Carlos Forbs (Club Brugge)

Carlos Forbs fue el motor ofensivo de Club Brugge en los primeros 45 minutos, firmando una actuación decisiva con un gol y una asistencia que pusieron en aprietos a Barcelona.

Rendimiento clave

  • ⚽️ Gol: Definición precisa para el 2-1 parcial.
  • 🎯 Asistencia: Pase raso para el 1-0 de Tresoldi.
  • 📊 Calificación: 9.1, la más alta del primer tiempo.

Estadísticas destacadas

  • xG: 0.43 | xGOT: 0.70
  • Disparos a puerta: 1 (100% efectividad)
  • Pases precisos: 7/8 (88%)
  • Pases en el último tercio: 4/5 (80%)
  • Grandes ocasiones creadas: 1
  • Intercepciones: 1
  • Duelos ganados: 2/5

Impacto táctico

Forbs fue letal en espacios reducidos, con solo 15 toques y 2 en el área rival, pero cada acción suya generó peligro. Su lectura de juego y precisión en el pase fueron claves para que Brugge se fuera al descanso con ventaja.

Figura del primer tiempo: Lamine Yamal (Barcelona)

En medio de un primer tiempo complicado para Barcelona, Lamine Yamal brilló con luz propia. El joven atacante fue el más desequilibrante del equipo, mostrando precisión, visión y valentía en cada acción ofensiva.

Rendimiento clave

  • 🎯 Dribles exitosos: 4/4 (100%)
  • 📊 Calificación: 8.0, la más alta del equipo
  • 🎁 Ocasión creada: 1 gran oportunidad generada

Estadísticas destacadas

  • Toques totales: 42 | Toques en el área rival: 5
  • Pases precisos: 26/29 (90%)
  • Pases en el último tercio: 15/17 (88%)
  • xA (asistencias esperadas): 0.31
  • Duelos ganados: 5/5 (100%)

Impacto táctico

Yamal fue el único jugador culé que logró romper líneas con regularidad. Su capacidad para generar peligro en espacios reducidos y su precisión en el pase lo convirtieron en el eje creativo del equipo, incluso sin disparos a puerta.

