Champions League | Club Brujas sorprende a Barcelona al descanso en Bélgica, estadísticas del primer tiempo

Panamá/El primer tiempo en el Jan Breydelstadion dejó un marcador inesperado: Club Brujas 2-1 Barcelona, en un duelo donde las estadísticas revelan un contraste brutal entre eficacia belga y dominio catalán.

Goles y efectividad

Brujas convirtió 2 goles en 4 disparos , con un xG de 0.86 , mostrando máxima eficiencia.

convirtió , con un xG de , mostrando máxima eficiencia. Barcelona, con 9 disparos y 79% de posesión, apenas logró 1 gol, a pesar de un xG superior (0.94) y más presencia ofensiva.

Claves del primer tiempo

Posesión: Barcelona dominó con un 79% , pero Brujas fue letal en transiciones.

Barcelona dominó con un , pero Brujas fue letal en transiciones. Grandes ocasiones: Ambos equipos generaron 2 chances claras , pero Brujas las aprovechó mejor.

Ambos equipos generaron , pero Brujas las aprovechó mejor. Disparos a puerta: Brujas 4 / Barcelona 2.

Brujas 4 / Barcelona 2. Toques en el área rival: Brujas 7 / Barcelona 22.

Brujas 7 / Barcelona 22. Pases en el último tercio: Brujas 55% / Barcelona 86%.

Contraste de estilos

Brujas apostó por la verticalidad y precisión: 76% de pases completados , pero con 0% de efectividad en centros .

, pero con . Barcelona impuso su juego posicional: 413 pases completados, con 138 en el último tercio y un xA de 0.96 frente a 0.29 de Brujas.

Porteros y defensa

Nordin Jackers (Brugge) realizó 1 parada clave , mientras que Szczesny (Barcelona) detuvo 2 remates , pero no pudo evitar los goles.

(Brugge) realizó , mientras que (Barcelona) detuvo , pero no pudo evitar los goles. Brujas ganó 13 duelos, realizó 16 despejes y cometió 1 falta, mostrando solidez defensiva.

Club Brujas maximiza cada acción ofensiva y resiste con orden ante un Barcelona dominante en posesión pero impreciso en definición. El segundo tiempo promete tensión táctica y emociones europeas.

Figura del primer tiempo: Carlos Forbs (Club Brugge)

Carlos Forbs fue el motor ofensivo de Club Brugge en los primeros 45 minutos, firmando una actuación decisiva con un gol y una asistencia que pusieron en aprietos a Barcelona.

Rendimiento clave

⚽️ Gol: Definición precisa para el 2-1 parcial.

Definición precisa para el 2-1 parcial. 🎯 Asistencia: Pase raso para el 1-0 de Tresoldi.

Pase raso para el 1-0 de Tresoldi. 📊 Calificación: 9.1, la más alta del primer tiempo.

Estadísticas destacadas

xG: 0.43 | xGOT: 0.70

0.43 | 0.70 Disparos a puerta: 1 (100% efectividad)

1 (100% efectividad) Pases precisos: 7/8 (88%)

7/8 (88%) Pases en el último tercio: 4/5 (80%)

4/5 (80%) Grandes ocasiones creadas: 1

1 Intercepciones: 1

1 Duelos ganados: 2/5

Impacto táctico

Forbs fue letal en espacios reducidos, con solo 15 toques y 2 en el área rival, pero cada acción suya generó peligro. Su lectura de juego y precisión en el pase fueron claves para que Brugge se fuera al descanso con ventaja.

Figura del primer tiempo: Lamine Yamal (Barcelona)

En medio de un primer tiempo complicado para Barcelona, Lamine Yamal brilló con luz propia. El joven atacante fue el más desequilibrante del equipo, mostrando precisión, visión y valentía en cada acción ofensiva.

Rendimiento clave

🎯 Dribles exitosos: 4/4 (100%)

4/4 (100%) 📊 Calificación: 8.0 , la más alta del equipo

, la más alta del equipo 🎁 Ocasión creada: 1 gran oportunidad generada

Estadísticas destacadas

Toques totales: 42 | Toques en el área rival: 5

42 | 5 Pases precisos: 26/29 (90%)

26/29 (90%) Pases en el último tercio: 15/17 (88%)

15/17 (88%) xA (asistencias esperadas): 0.31

0.31 Duelos ganados: 5/5 (100%)

Impacto táctico

Yamal fue el único jugador culé que logró romper líneas con regularidad. Su capacidad para generar peligro en espacios reducidos y su precisión en el pase lo convirtieron en el eje creativo del equipo, incluso sin disparos a puerta.