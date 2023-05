Colombia: ¿Cómo le fue al ‘Bolillo’ Gómez en el cierre de la liga al frente de Junior?

El Junior de Barranquilla dirigido por el siempre recordado entrenador colombiano Hernán Darío Gómez "Bolillo" se quedó fuera del cuadrangular del fútbol profesional colombiano a pesar de ganar en la última fecha al Atlético Huila.

Las victorias del Deportivo Pasto e Independiente Medellín socavaron las aspiraciones de los tiburones, quienes tenían diez años seguidos clasificando al cuadrangular.

"Yo tengo que arrepentirme del planteamiento que hice en Manizales, después me siento como, no feliz, ni orgulloso, de nada porque me ha tocado cosas muy bonitas y cosas muy difíciles pero hacer de 30 puntos, 22 es un buen balance, el equipo estaba de 20 y quedamos de noveno, también es bueno, que hoy todavía Junior tenía la opción de clasificar a las finales, sabiendo que cuando yo llegué nadie creía en Junior, entonces son cosas positivas, hasta el final estuvimos en la lucha".

Hernán Darío Gómez junto a su cuerpo técnico han tenido que lidiar con actitudes poco profesionales de algunos jugadores, tal fue el caso de LUis "Chino" Sandoval quien hace una semana llegó en estado de ebriedad a un entrenamiento luego de perder ante Once Caldas.

Desde la llegada de "Bolillo" la disciplina de Sandoval había mejorado, pero luego de esta falla el entrenador Hernán Darío Gómez tomó la desición de no tenerlo en cuenta para partidos futuros y así lo hizo.

Hernán Darío Gómez regresará para el próximo semestre al frente del Junior de Barranquilla.