Reacción de Cristiano Ronaldo por su convocatoria en la era Roberto Martínez con Portugal

La selección de Portugal dirigida en esta oportunidad por Roberto Martínez, presentó el listado de jugadores para sus compromisos clasificatorios a la Eurocopa 2024 que se jugará en Alemania.

Para este inicio de la clasificación, los portugueses recibirán a la débil Liechtenstein, 198ª selección de la clasificación FIFA, antes de desplazarse el domingo a Luxemburgo (92º).

Portugal se presenta como el principal favorito del grupo J de clasificación, que completan Islandia, Eslovaquia y Bosnia-Herzegovina.

Cristiano Ronaldo quien entró en la convocatoria de Roberto Martínez, destacó: "lo que vivimos en la selección es muy positivo. Se siente algo especial y positivo. La intensidad es muy buena, es diferente. Estoy seguro de que la selección estará preparada para lo que venga y que Portugal será un equipo con más ataque".

Los elogios al trabajo del nuevo entrenador de Portugal no cesaron, apuntando a la "dinámica": "Es siempre en movimiento, no hay muchas paradas. Siempre conectados, así me gusta, así soy en la vida".

Si juega contra Liechtenstein o Luxemburgo, CR7 añadirá un nuevo récord a su inmenso palmarés, el de mayor número de internacionalidades, que sumará al de máximo goleador en selecciones, con 118 realizaciones.

Con 196 partidos, el capitán portugués comparte actualmente el récord de internacionalidades con el delantero kuwaití Bader Al-Mutawa, que también sigue en activo a sus 38 años, aunque no ha sido convocado para los dos próximos encuentros de su selección, contra Filipinas y Tayikistán.

Referente a los récords, esto señaló CR7: "los récords son una motivación. Quiero ser el jugador con más internacionalidades de la historia, sería algo de lo que estar orgulloso. Pero no me quiero detener ahí, quiero que me sigan llamando con frecuencia".

