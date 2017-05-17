El delantero holandés Dirk Kuyt cuelga las botas a los 36 años

Con la satisfacción de haber cumplido las metas que se trazó

El delantero holandés Dirk Kuyt, autor de un triplete decisivo para el título del Feyenoord el pasado fin de semana, anunció su retirada a los 36 años, informaron este miércoles los medios locales.

"Es una decisión difícil de tomar, pero estoy orgulloso de mi carrera, cumplí todos mis sueños", declaró a la agencia ANP.

Finalista del Mundial 2010 con Holanda, Kuyt debutó en el campeonato nacional en el curso 1998-1999 con el Utrecht, antes de fichar por el Feyenoord.

Llegó al Liverpool en 2006 y jugó en Anfield seis años de viajar a Turquía, donde militó tres cursos en el Fenerbahçe.

Regresó al Feyenoord en 2015 y se marcha del club como un héroe, tras marcar un triplete el domingo frente al Heracles Almelo que signficó el título.

Kuyt fue internacional en 104 ocasiones (24 goles). Su intención tras colgar las botas es seguir en la dirección deportiva del Feyenoord.