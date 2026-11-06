Diego Forlán confirma a Valverde para duelos de Uruguay ante Argentina y Dominicana

La novedad de la nómina es el delantero del Philadelphia Union de la MLS , Bruno Damiani .

Montevideo, Uruguay/Con Federico Valverde a la cabeza, Diego Forlán convocó este viernes a 28 futbolistas de cara a los amistosos de cierre de año que disputará la selección uruguaya ante una Argentina que estrena la era post Messi y frente a República Dominicana.

Uruguay disputará el Clásico del Río de la Plata en la Bombonera de Buenos Aires el 13 de noviembre y cuatro días después despedirá el año en casa ante República Dominicana.

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El duelo ante los dominicanos se disputará en el Campus de Maldonado, 140 km al este de Montevideo.

Valverde, capitán del Real Madrid, volverá al combinado tras la disputa de un Mundial de Norteamérica 2026 que se transformó en pesadilla para el equipo charrúa, eliminado en primera fase.

La dolorosa caída mundialista se saldó con la salida del entrenador argentino Marcelo Bielsa.

Forlán asumió en agosto la dirección técnica interina de la selección y salvó con buena nota su estreno en una gira por Asia.

Uruguay cayó 3-1 en su visita a Japón a fines de septiembre, pero goleó 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a la modesta India a principios de octubre en una primera fecha FIFA postmundial que tuvo la ausencia de Valverde por lesión.

Para los amistosos ante Argentina y Dominicana, el exgoleador volvió a confiar en la mayoría de los futbolistas que protagonizaron la gira por Asia.

El mediocampista Rodrigo Bentancur, del Tottenham, y el delantero Darwin Núñez son otras de las figuras que lideran la convocatoria.

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En la gira por Asia, el delantero del Al-Diriyah saudí volvió al gol con la Celeste tras una larga sequía.

También forma parte de la convocatoria Joaquín Piquerez. El lateral es una de las piezas claves de un Palmeiras que disputará la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, a fines de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

La novedad de la nómina es el delantero del Philadelphia Union de la MLS, Bruno Damiani.

Forlán, tercer goleador histórico de la Celeste, por detrás de Luis Suárez y Edinson Cavani, también estará al frente de los amistosos que dispute Uruguay en la fecha FIFA de marzo de 2027, mes en que la AUF definirá si lo ratifica en el cargo.

El entrenador también dirigirá a la Sub-20 en el Sudamericano de la categoría que se disputará entre enero y febrero.

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-- Lista de convocados:

Arqueros: Santiago Mele (Independiente, ARG) Cristopher Fiermarín (Bucaramanga, COL), Ignacio De Arruabarrena (Arouca, POR), Sebastián Jaume (Albion, URU).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Santiago Mouriño (Villarreal, ESP), Sebastián Cáceres (Celta, MEX), Ronald Araujo (Liverpool, ENG), José María Giménez (Deportivo La Coruña, ESP), Juan Rodríguez (Cagliari, ITA), Matías Olivera (Nápoles, ITA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake, USA), Joaquín Piquerez (Palmeiras, BRA).

Mediocampistas: Rodrigo Bentancur (Tottenham, ENG), Facundo Bernal (Betis, ESP), Lucas Torreira (Galatasaray, TUR), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Rodrigo Zalazar (Sporting, POR), Nicolás de la Cruz (Flamengo, BRA), Agustín Canobbio (Fluminense, BRA), Facundo Pellistri (Panathinaikos FC, GRE), Maximiliano Araújo (Sporting, POR), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA).

Delanteros: Martín Satriano (Getafe, ESP), Federico Viñas (Toluca, MEX), Rodrigo Aguirre (Tigres, MEX), Darwin Núñez (Al-Diriyah, KSA), Bruno Damiani (Philadelphia Union, USA).

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