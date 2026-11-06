Cristiano Ronaldo| Esto dijo Jorge Jesus, DT de Portugal, sobre retiro internacional de la estrella lusa

Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo tenían diferencias las que fueron notorias en los últimos partidos de la selección portuguesa en la Liga de Naciones de UEFA.

Portugal/"Pensaba convocarlo", declaró el seleccionador portugués Jorge Jesus un día después de la retirada internacional de Cristiano Ronaldo, este viernes al ofrecer la lista de jugadores para inaugurar esta nueva era con los dos próximos partidos de Liga de Naciones.

Ya clasificada para los cuartos de final, que se disputarán en marzo, la Seleçao cierra la fase de grupos recibiendo a Dinamarca el 14 de noviembre en Braga, para luego desplazarse a Gales tres días más tarde.

Tras cuatro jornadas y otras tantas victorias, Portugal domina claramente este grupo en el que también figura Noruega.

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Este contexto favorable en el plano deportivo permitirá al equipo pasar página de un capítulo mayor de su historia, que se cerró el jueves con la decisión tomada por Cristiano Ronaldo de retirarse de la selección tras su choque con Jorge Jesus.

"Ha llegado el día de devolver la camiseta N.7 de nuestra selección a todos", anunció en su cuenta de Instagram el quíntuple Balón de Oro, que sigue jugando en el club saudí Al-Nassr a los 41 años, después de haber afirmado que esta temporada será "probablemente" la última de su carrera.

Tras haber dado un portazo a la selección en plena concentración, el 30 de septiembre en Copenhague, CR7 recibió una sanción simbólica de 30 días de suspensión, que dejaba la puerta abierta a su regreso.

"Por supuesto que pensaba que volvería, por supuesto que pensaba convocarlo, por supuesto que pensaba hablar con él, pero hay que respetarlo, ha decidido que era el momento de dejar la selección", explicó el seleccionador Jorge Jesus este viernes en rueda de prensa.

- "Antes o después tenía que pasar" -

"Antes o después tenía que pasar, consideró que era el mejor momento para irse, hay que respetarlo, sin que nunca podamos ignorar lo que ha representado para Portugal", subrayó el técnico de 72 años.

"Todas mis decisiones se tomaron pensando en el equipo. No me siento en absoluto culpable de su marcha", añadió.

A finales de septiembre Ronaldo lo había acusado de faltarle al respeto haciéndole calentar sin darle entrada en un partido contra Noruega.

Entre los 28 jugadores convocados este viernes por Jorge Jesus figuran dos debutantes: el delantero centro Gustavo Varela, actualmente máximo goleador del campeonato italiano con el Monza, y el lateral derecho del Oporto Alberto Costa.

La lista también está marcada por las ausencias de Nuno Mendes y Francisco Conceição, lesionados, y por las vueltas de Rodrigo Mora (AS Roma), Geovany Quenda (Chelsea), Mateus Fernandes (Tottenham) y Carlos Forbs (Club Brujas).

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