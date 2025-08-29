Enzo Maresca confirma el fichaje de Alejandro Garnacho por el Chelsea

El delantero argentino, procedente del Manchester United, firmará por 40 millones de libras y se unirá a los Blues como extremo.

Londres/El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, confirmó este viernes en conferencia de prensa el fichaje del delantero argentino Alejandro Garnacho, de 21 años, procedente del Manchester United. Aunque los clubes aún no han hecho oficial el traspaso, el jugador ya se encuentra en Londres para completar los trámites médicos.

Según medios ingleses, la operación ronda los 40 millones de libras (54 millones de dólares). Garnacho, quien no entraba en los planes del técnico del United, Rúben Amorim, viajó al centro de entrenamiento de los Blues en Cobham para someterse al reconocimiento médico previo a la firma.

"Sé que está por aquí, pero no sé dónde exactamente", bromeó Maresca durante la conferencia previa al partido de Premier League contra el Fulham. Consultado sobre la posición en la que planea ubicarlo, el técnico italiano respondió: “Es un extremo. Lo veo como extremo”.

Maresca no descartó más movimientos en Stamford Bridge antes del cierre del mercado de fichajes el próximo lunes: “Se puede esperar de todo, la ventana sigue abierta. Todo puede ocurrir, tanto salidas como llegadas”, declaró.

En paralelo, medios británicos han vinculado al Chelsea con el interés en el centrocampista del Barcelona Fermín López, como posible refuerzo en este mismo mercado.

El entrenador también confirmó la baja de Cole Palmer, quien se perderá el derbi frente al Fulham debido a molestias físicas.

Con la llegada de Garnacho, el Chelsea refuerza su ataque y apuesta por un futbolista joven con proyección, formado en la cantera del United y llamado a revitalizar la ofensiva de los Blues en la presente temporada.