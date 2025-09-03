FIFA inicia venta de entradas para el Mundial 2026

El proceso se pondrá en marcha este mes y será por etapas

Estados Unidos/La FIFA iniciará este mes un proceso de venta de entradas para el Mundial de Norteamérica 2026, con precios iniciales de asientos individuales desde 60 dólares para los partidos de la ronda de grupos hasta un máximo de 6.710 dólares para la final.

Estos precios fluctuarán según la demanda.

Los aficionados podrán comprar entradas para partidos individuales y para estadios puntuales, así como paquetes específicos para cada selección, informó el miércoles el organismo rector del fútbol mundial al anunciar el calendario de la primera etapa de ventas.

Por primera vez en la historia, 48 equipos nacionales jugarán la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio del año próximo.

Los aficionados que poseen una tarjeta Visa pueden registrarse para obtener un FIFA ID en el sitio web del organismo y participar en un sorteo de preventa que se realizará del 10 al 19 de septiembre.

Los seleccionados mediante el sorteo aleatorio de preventa podrán solicitar la compra de entradas a partir del 1 de octubre.

La venta tendrá un límite de cuatro ingresos por persona por partido, y nadie podrá comprar más de 40 tiquetes para todo el torneo.

Otra venta de entradas se lanzará en los próximos meses y se espera que la inscripción para la segunda fase se realice del 27 al 31 de octubre, con ventas desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre.

La tercera fase comenzará poco después del sorteo del Mundial, a celebrarse en Washington el 5 de diciembre, y los aficionados podrán presentar solicitudes para partidos específicos.

Con la llegada del certamen, los hinchas podrán comprar los boletos restantes por orden de llegada.

La FIFA anunció en un comunicado que planea ofrecer productos adicionales, como entradas para aficionados que deseen sentarse con otros fanáticos del mismo equipo e ingresos condicionales para hinchas que deseen reservar un lugar en las posibles rondas eliminatorias.

Además, el organismo también lanzará una plataforma oficial de reventa.

Proceso

La venta de boletos para los Mundiales de Fútbol de la FIFA (tanto en la categoría masculina como femenina) sigue un proceso muy estructurado y generalmente ocurre en varias fases.

1. Organización y control

La FIFA es la entidad que controla directamente la venta de entradas para los Mundiales, a través de su plataforma oficial. No se venden entradas físicas anticipadas en puntos externos no autorizados.

2. Fases de venta

Las entradas se venden en varias fases, que incluyen:

🔹 Fase de Sorteo (por sorteo o aleatoriedad)

Se abre antes del torneo, meses o incluso un año antes.

Las personas interesadas se registran para solicitar boletos.

Si la demanda supera la oferta, se realiza un sorteo aleatorio para asignar los boletos.

🔹 Fase de venta por orden de llegada

Los boletos se venden directamente a quienes entren primero a la plataforma.

Aquí es importante la rapidez y la estabilidad de la conexión.

🔹 Fase de última hora

Se abren ventas poco antes o incluso durante el torneo.

A veces se liberan entradas adicionales, devoluciones o las que no se vendieron antes.

3. Tipos de entradas

Entradas individuales : Para un solo partido específico.

: Para un solo partido específico. Series de equipo : Para seguir a una selección nacional durante toda la fase de grupos o más.

: Para seguir a una selección nacional durante toda la fase de grupos o más. Entradas de estadio : Para ver todos los partidos que se juegan en un estadio específico.

: Para ver todos los partidos que se juegan en un estadio específico. Entradas de accesibilidad : Para personas con discapacidad.

: Para personas con discapacidad. Entradas para residentes locales: A precios reducidos para ciudadanos del país anfitrión.

4. Registro y cuenta FIFA

Para comprar boletos, debes:

Crear una cuenta en el sitio web de la FIFA .

. Verificar tu identidad.

Registrar métodos de pago válidos.

Seguir las instrucciones del calendario de venta.

5. Precios

Los precios de las entradas varían según:

La etapa del torneo (fase de grupos, octavos, final, etc.).

La categoría del asiento (categoría 1, 2, 3 o accesible).

En algunos casos, se ofrecen entradas más baratas para residentes locales o programas especial

6. Reventa oficial

FIFA habilita una plataforma oficial de reventa en su web, donde los compradores pueden revender sus entradas a otros aficionados de manera segura.

habilita una en su web, donde los compradores pueden revender sus entradas a otros aficionados de manera segura. Se evitan así los fraudes o precios abusivos.

7. Boletos electrónicos y controles