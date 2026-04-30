Gianni Infantino | La Confederación Africana apoya por unanimidad la reelección del mandamás de la FIFA

A pesar del límite de tres mandatos, la CAF apoya la reelección de Infantino: el primer mandato fue 'incompleto' por la caída de Blatter.

Vancouver, Canadá/La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció este jueves que apoya "por unanimidad" la reelección de Gianni Infantino, cuyo mandato al frente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) finaliza en 2027.

"La Confederación Africana de Fútbol (CAF) celebró hoy una reunión (...) en Vancouver, Canadá, en vísperas del 76º Congreso de la FIFA. En esta ocasión, las asociaciones miembro de la CAF decidieron por unanimidad apoyar la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA para el período 2027‑2031", indicó la CAF en un comunicado.

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Elegido por primera vez en 2016 y posteriormente reelegido en 2019 y en 2023, el italo-suizo Gianni Infantino (56 años) aún no ha anunciado oficialmente la candidatura a su propia sucesión.

Según los estatutos de la FIFA, el titular de la institución no puede ejercer más de tres mandatos.

Sin embargo, en el congreso electivo celebrado en 2023 en Kigali (Ruanda) se consideró que entonces comenzaba oficialmente su segundo mandato, ya que el primero, iniciado en 2016 tras la caída por corrupción de su predecesor Sepp Blatter, se estimó "incompleto" y, por lo tanto, no se tiene en cuenta para la limitación.

El lugar y la fecha del 77º Congreso de la FIFA, durante el cual los 211 países miembros elegirán al próximo presidente en 2027, deberían anunciarse durante el congreso que se celebra este jueves en Vancouver.

El apoyo de los 54 miembros de la CAF llega justo después del de la Confederación Sudamericana (Conmebol), que cuenta con 10 países.

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