Gianni Infantino| Presidente de FIFA recibe fuertes críticas de una leyenda del fútbol mundial

Francia/El expresidente de la UEFA Michel Platini criticó duramente al que fuera su número dos y actual jefe de la FIFA, Gianni Infantino, del que aseguró que "se volvió un autócrata", en una entrevista al diario británico The Guardian.

"Fue un buen número dos, pero no un buen número uno. Hizo un gran trabajo en la UEFA, pero tiene un problema: le gustan los ricos y los poderosos, los que tienen dinero. Está en su naturaleza", declaró el exinternacional francés, que presidió la confederación europea de 2007 a 2015, cuando fue suspendido en el marco del escándalo de corrupción que afectó a la FIFA.

"Ya era así como número dos, pero en aquella época no era el jefe. Por desgracia, Infantino se volvió autócrata desde la pandemia" del Covid-19, añadió el mítico 10 de los Bleus.

Desde 2009, Infantino fue el secretario general de la UEFA, hasta 2015, cuando pasó a presidir la FIFA.

"Actualmente hay menos democracia que en la época de (el presidente de la FIFA de 1998 a 2015) Blatter. Se puede decir lo que se quiera de Blatter, pero su principal problema era que quería quedarse toda la vida en la FIFA. Era una buena persona para el fútbol", añadió el triple Balón de Oro.

Desde hace varios años, Platini está enfrentado a Infantino, de quien sospecha que actuó para apartarle de la carrera presidencial a la FIFA en 2015 alertando a la fiscalía suiza sobre un pago sospechoso de 2 millones de francos suizos (1,8 millones de euros).

Este pago fue realizado por la FIFA por orden de su presidente de entonces, Sepp Blatter, a favor de Michel Platini en 2011, sin justificación por escrito.

Acusados, entre otros cargos, de estafa, Blatter y Platini quedaron absueltos definitivamente en 2025 por la justicia suiza.

Platini e Infantino

La relación entre Michel Platini y Gianni Infantino es principalmente institucional y conflictiva, marcada por su paso por la UEFA y por el escándalo que terminó con la caída de Platini y el ascenso de Infantino al poder en la FIFA.

Relación profesional inicial

Michel Platini fue presidente de la UEFA entre 2007 y 2015.

Gianni Infantino fue secretario general de la UEFA desde 2009 hasta 2016, es decir, trabajó directamente bajo las órdenes de Platini durante varios años.

En esa etapa, Infantino era visto como un aliado cercano y hombre de confianza de Platini.

El quiebre: escándalo y suspensión

En 2015, Platini fue suspendido por el Comité de Ética de la FIFA por un pago de 2 millones de francos suizos que recibió de Joseph Blatter (entonces presidente de la FIFA), considerado irregular.

Esa suspensión impidió a Platini postularse a la presidencia de la FIFA, cargo para el que era favorito.

, cargo para el que era favorito. Poco después, Infantino se postuló y fue elegido presidente de la FIFA en 2016.

Tensiones y acusaciones posteriores

Platini ha expresado en varias ocasiones que se sintió traicionado, insinuando que Infantino se benefició políticamente de su caída.

Infantino, por su parte, ha evitado confrontaciones directas y siempre ha afirmado que actuó dentro de la legalidad.

La relación entre ambos quedó definitivamente rota.

Aunque Platini fue posteriormente absuelto por tribunales civiles suizos, su carrera política en el fútbol ya estaba prácticamente terminada.

