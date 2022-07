Haaland realiza compras en un supermercado y causa revuelo en Inglaterra

Un periodista ha captado a la nueva estrella del Manchester City, Erling Haaland en un supermercado y la imagen se ha hecho viral, causando toda clase de comentarios.

El cronista, de nombre Tom Young, captó la fotografía en la cadena Sainsbury's con un carrito de compras y acompañado por varios amigos.

De acuerdo a la selección Tikitakas del Diario As, la fotografía ya se ha hecho viral en las redes sociales, no solo por la compra de Haaland, sino porque ha sido él mismo el que se ha encargado de ir al supermercado. Una actividad totalmente normal para cualquier persona, pero que no se ve en demasiadas ocasiones en famosos y futbolistas.

"Esto es realmente extraño, por cierto, los chicos solo intentan hacer sus compras", escribió un fan.

Otro usuario de las redes sociales, señaló: "Solo espera a que se entere de la sección de ofertas en Aldi...”.