El horizonte del fútbol francés se despeja... un poco

El anuncio de un levantamiento progresivo del confinamiento a partir del 11 de mayo despeja algunas incógnitas sobre el fútbol francés, y aumenta la esperanza de ver concluida la temporada antes de finales de julio, después de que fuese suspendida por el coronavirus. Aunque en caso de reanudación, será probablemente a puerta cerrada.

En una alocución televisada el lunes por la noche, el presidente galo Emmanuel Macron clarificó en parte dos incógnitas de la compleja ecuación que preocupa a la Liga de Fútbol profesional (LFP) desde hace semanas para diseñar el calendario de la reanudación.

La primera es la fecha del 11 de mayo como punto de salida del confinamiento, lo que asegura a los clubes que todo regreso a los entrenamientos antes de esa fecha queda descartado.

La LFP hizo saber este martes que esperará para presentar un "plan de reanudación" a las "precisiones" del gobierno sobre su "plan de finalización del confinamiento", que será desvelado en las próximas dos semanas.

La segunda es la prohibición de todo evento que congregue a un "público numeroso" hasta mediados de julio, lo que sugiere, a la espera de mayores precisiones que deberán hacerse con el paso de las semanas a partir de mediados de mayo, que ningún partido podrá disputarse ante público hasta esa fecha.

- Escenario privilegiado -

Si los entrenamientos son autorizados a partir del 11 de mayo, y con el inicio de la Ligue 1 proyectado para el 23 de agosto, comienza a poder perfilarse un calendario viable.

Uno de los escenarios sobre los que se trabajan es reanudar la temporada, detenida en la 29ª fecha, el 17 de junio, lo que otorgaría a los jugadores al menos un mes para ponerse de nuevo a tono.

Ese es precisamente el lapso de tiempo necesario evocado a menudo por los diferentes actores interrogados al respecto.

Así se abriría paso a un infernal esprint final de partidos, con dos fechas disputadas a la semana, hasta el 25 de julio, día de la 38ª y última fecha.

Un calendario al que habrá que añadir la final de la Copa de Francia y la de la Copa de la Liga, que los organizadores desean que se disputen en presencia de público.

Así como los repechajes de ascenso-descenso Ligue 1-Ligue 2, que podrían tener a finales de julio y primeros de agosto.

'No muchas certidumbres' -

Al establecerse fechas para iniciar el curso 2020-2021, ello permite, según una fuente próxima, "asegurar" la próxima temporada, con la explosión de derechos de televisión -superando por primera vez los 1.000 millones de euros- que asegura la llegada del grupo español Mediapro.

Y abre la esperanza a recuperar al menos una parte de los derechos de televisión de la temporada actual, por el momento suspendidos por beIN Sports y Canal+.

Aunque no pudiesen disputarse todas las fechas restantes debido a la crisis sanitaria, se podría salvar una parte de ese maná esencial para los clubes (36% de sus ingresos en 2018-19 según el DNCG, encargado de velar por el cumplimiento de la normativa económica en los clubes).

Ese hipotético calendario queda sin embargo pendiente de multitud de variables. "No hay muchas certezas pese a todo por el momento", apunta un presidente de un club de la Ligue 1. "¿Qué pasaría si hay que regresar al confinamiento después del 11 de mayo?", se pregunta, prefiriendo considerar el "peor escenario" más que esperanzarse con el mejor.

Además de la evolución de la crisis sanitaria y de las modalidades de la salida del confinamiento, este plan sólo funcionaría si la UEFA aplazase a agosto el final de las competiciones europeas, con la Champions al frente. Una posibilidad que la instancia europea ya habría esbozado ante las ligas pero que aun debe ratificar en el comité ejecutivo el 23 de abril.