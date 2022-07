Jornada del fútbol salvadoreño, inconclusa por investigación a federación

La segunda fecha del torneo Apertura del fútbol salvadoreño quedó inconclusa este domingo ante la negativa de los árbitros de acudir a los estadios por no estar autorizados por la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), que es investigada por lavado de dinero.

"Como árbitros profesionales no nos haremos presentes a los partidos de este día ni a las siguientes fechas hasta que la Comisión de Árbitros no aclare esta situación y no se reciba la autorización por escrito y certificada por parte de la Fesfut", consignó en un comunicado la Asociación Salvadoreña de Árbitros Profesionales de Fútbol (ASAPROF).

De esa forma quedaron suspendidos los cuatro encuentros previstos para este domingo como parte del torneo Apertura de la Liga Mayor.

De los seis encuentros programados en la segunda jornada de fin de semana, el sábado solo se pudo desarrollar el cotejo en el que Santa Tecla se impuso 1-0 al Isidro Metapán.

El otro partido del sábado entre Alianza y Once Deportivo fue suspendido debido a que el estadio Cuscatlán de San Salvador se inundó por una prolongada tormenta.

En el marco de una investigación por administración fraudulenta y lavado de dinero, la Fiscalía allanó el jueves el edificio de la Fesfut con lo cual quedaron suspendidas sus labores.

La jornada también se vio empañada por una polémica en virtud que la Fesfut no ha adecuado sus estatutos para someterse a la Ley General de los Deportes defendida por el Instituto Nacional de los Deportes (Indes).

El viernes el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte, un órgano colegiado local adscrito al Indes, cesó temporalmente las funciones del presidente de la Fesfut, Hugo Carrillo, y de su comité ejecutivo por no adecuar sus estatutos a la ley local.

La crónica deportiva local expresó el temor que por los últimos acontecimientos El Salvador reciba una sanción de la FIFA.