Jugadores del United están "afectados" tras perder con Tottenham, dice Pogba

El centrocampista francés del Manchester United Paul Pogba afirmó el lunes que sus compañeros estaban "afectados" después de su dura derrota ante el Tottenham (0-3) en la Premier League.

"Estábamos determinados, comenzamos bien, y al final perdimos 3-0. Es un golpe", confesó el internacional francés. Los 'Diablos Rojos' viven su peor arranque liguero desde la temporada 1992-1993, con dos derrotas en tres partidos.

"Incluso nosotros no comprendemos lo que pasó: comenzamos muy bien el partido, y después encajamos dos goles en el segundo tiempo", prosiguió antes de juzgar la derrota de "inmerecida".

Aunque en 1992, los pupilos de Alex Ferguson acabaron conquistando el título a pesar de sus inicios dubitativos en la Premier, la tropa de 'Mou' está ya a seis puntos del Liverpool, del Chelsea y del Tottenham.