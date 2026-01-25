Liga española | Conoce la tabla de goleadores luego de jugadas 21 jornadas

Los máximos anotadores de LaLiga no solo definen partidos, sino que también influyen directamente en la pelea por el título y los puestos europeos.

Panamá/La Liga Española vive una temporada marcada por la lucha intensa en la tabla de goleadores, donde figuras consagradas y jóvenes promesas compiten jornada a jornada por adueñarse del protagonismo ofensivo.

En un campeonato cada vez más equilibrado, los máximos anotadores de LaLiga no solo definen partidos, sino que también influyen directamente en la pelea por el título y los puestos europeos.

En la cima del ranking aparece el nombre de Kylian Mbappé, quien ha tenido un impacto inmediato con el Real Madrid. El delantero francés lidera la tabla con 21 goles, de los cuales 14 han llegado en jugada y 7 desde el punto penal. Su velocidad, capacidad de desborde y frialdad frente al arco lo convierten en la referencia ofensiva del conjunto blanco, que encuentra en su estrella el motor para sostenerse en la pelea por el liderato.

Por detrás, emerge con fuerza el ariete del Mallorca, Vedat Muriqi, autor de 14 tantos en una campaña destacada para los bermellones. El kosovar ha demostrado ser un delantero completo, con 5 goles de jugada, 5 de cabeza y 4 de penal, una mezcla que refleja su fortaleza aérea y su presencia en el área rival. Su rendimiento ha sido clave para mantener a su equipo en la pelea por la permanencia con un arma ofensiva confiable.

El FC Barcelona se hace notar con varios nombres en la lista. Ferran Torres suma 11 goles, todos en jugada, consolidándose como uno de los atacantes más determinantes del equipo blaugrana. A su lado aparece el histórico Robert Lewandowski, quien registra 9 tantos, incluyendo 3 de cabeza y 1 de penal, aportando su experiencia y olfato goleador en momentos clave de la temporada.

También destacan las jóvenes sensaciones como Lamine Yamal, con 8 goles, y Raphinha, igualmente con 8 anotaciones, quienes aportan dinamismo y creatividad al ataque catalán. En el grupo de los ocho goles se suman nombres como Juan Hernández (Betis), Borja Iglesias (Celta), Mikel Oyarzábal (Real Sociedad) y Alberto Moleiro (Villarreal), este último con todos sus tantos marcados en jugada, reflejo de su capacidad para generar peligro sin depender del balón detenido.

El Atlético de Madrid aporta presencia con Alexander Sorloth y Julián Álvarez, ambos con 7 goles, mientras que figuras como Antoine Griezmann se mantienen en la pelea con 6 anotaciones. En ese mismo rango aparecen jugadores como Dani Olmo (Barcelona), Rafael Mir (Elche), Pere Milla (Espanyol) y Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), quienes han sido piezas fundamentales en sus respectivos esquemas.

La tabla se completa con un nutrido grupo de futbolistas con 5 goles, entre ellos Vinicius Júnior (Real Madrid), Antony y Pablo Fornals (Betis), Gerard Moreno, Gonçalo Guedes y Georges Mikautadze (Villarreal), además de Brais Méndez (Real Sociedad) y Carlos Vicente (Alavés), todos aportando su cuota ofensiva en una temporada de alta competencia.

Con el calendario avanzando y las jornadas decisivas en el horizonte, la batalla por el Pichichi de LaLiga promete mantenerse al rojo vivo. Cada gol no solo suma en la tabla individual, sino que puede marcar la diferencia en la carrera por el título, las plazas europeas y la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

