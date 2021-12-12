El Barcelona incapaz de mantener el resultado termina empatando 2-2 ante Osasuna

El equipo de Xavi aún no se recupera de la debacle en Champions League ante el Bayern Múnich

Cuatro días después de la humillación sufrida ante el Bayern Múnich en Liga de Campeones (3-0), el FC Barcelona concedió un empate 2-2 en el terreno de Osasuna, este domingo en la 17ª jornada de Liga, y sigue en octava posición (24 puntos), lejos de los puestos de Champions.

Nicolás González 'Nico' (12), tras una asistencia de Gavi, y el marroquí Abdessamad Ezzalzouli, Ez Abde (49), tras una jugada personal de Ousmane Dembélé, permitieron al Barça tomar dos veces ventaja, pero los navarros lograron empatar en cada ocasión, primero con un cabezazo de David García (14) y después con un remate del argentino Chimy Ávila, tras un córner mal despejado por los catalanes al final del partido (86).

A Xavi le harán falta todavía más de cuatro días para digerir las derrota sufrida ante los alemanes el miércoles, unida a este empate.

"No hemos dominado el partido en los últimos minutos, y era muy importante jugar en campo contrario, y no lo hemos hecho. Tenemos un gran problema. Además lo hemos entrenador esta semana", afirmó Xavi.

"Eran tres puntos muy importantes, pero tenemos que cambiar esta dinámica lo antes posible", añadió.

Samuel Umtiti, titular ante la sorpresa general en defensa con tres centrales alineada por el entrenador catalán, no estuvo al nivel esperado. Más bien al contrario. Un error suyo de colocación provocó el enfado del capitán Sergio Busquets.

Junto al goleador Nico, el campeón del mundo francés tiene parte de culpa en el primer empate de Osasuna, y desvió el remate de Ávila, lo que engañó a Marc-André Ter Stegen en el segundo tanto de Osasuna.

Divina juventud

Y el Barça puede ir se contento con el empate, vistas todas las ocasiones de los navarros al final del partido.

Pero Xavi puede soñar con la actuación con las jóvenes joyas del club que comienzan a destacar en el primer equipo.

Este domingo, el internacional español Gavi (17 años) firmó un pase magnífico a Nico (19 años), que hizo un buen desmarque en el primer gol.

Y tras el descanso, fue el extremo marroquí Ezzalzouli Abde (19 años), apodado Ez Abde, el que concluyó en el segundo palo una buena jugada del francés Ousmane Dembélé, titular en LaLiga tras su primera titularización de la temporada el miércoles en Múnich en Champions.

Imparable desde el inicio del partido, Ez Abde provocó las dos amarillas con las que fueron castigados los navarros en el primer período.

Es la primera vez en el siglo XXI que dos jugadores del Barça de menos de 20 años marcan en un mismo partido. El joven jugador marroquí y Nico marcaron además su primer gol con el primer equipo azulgrana.

Esas son algunas de las pocas cosas que pueden hacer sonreír a Xavi, diez días antes de la tregua de fin de año.