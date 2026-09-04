Betis vs Real Madrid resultado| 'Merengues' caen tras arranque de temporada perfecto en LaLiga

La jornada 4 de la liga española comenzó con el encuentro que se llevó a cabo en La Cartuja.

España/El Real Madrid perdió 1-0 en el campo del Betis, este viernes en la apertura de la cuarta fecha de la LaLiga española, sufriendo así su primera derrota de la temporada.

Un gol del irlandés Troy Parrott cerca del final (80') dio una victoria que aupó al Betis a la tercera posición del campeonato español, empatado a seis puntos con Real Madrid y Barcelona, que es líder y que el domingo visita al Valencia.

El equipo blanco dominó en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, pero pagó su falta de acierto ante la portería defendida por Álvaro Valles, que detuvo un penal a Kylian Mbappé en el descuento (90+5).

El penal se revisó por el videoarbitraje por una posible entrada de un jugador del Betis en el área antes del disparo, pero finalmente no se repitió.

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"Creo que el equipo ha hecho un gran partido. A veces se pierde y no sabes cómo explicarlo", dijo el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, tras el partido.

"Nos vamos frustrados porque hemos hecho más", añadió, convencido de que "merecimos ganar claramente".

Los blancos, que cortaron una racha de tres victorias consecutivas desde el inicio del campeonato, pudieron adelantarse pronto en un centro al área de Arda Güler que Dean Huijsen remató a bocajarro para encontrarse con la parada de Valles (11').

El portero bético fue el héroe del Betis al que sostuvo con sus buenas intervenciones, ayudado por los palos en disparos de Dean Huijsen (45+5') y de Mbappé (85').

El equipo blanco llevó la iniciativa del encuentro impulsado por un inspirado Güler que aparecía por todo el campo para llevar el balón arriba.

- Dominio sin puntería -

El centrocampista turco surtió de peligrosos balones al espacio y a la espalda de la defensa bética a los hombres de ataque del Real Madrid.

Vinicius estrelló un balón en el palo tras un pase de Güller que se paseó por delante de la portería bética (15').

El delantero brasileño no tuvo su mejor día este viernes en La Cartuja, muy vigilado por la defensa bética, que también contrarrestó una de las mejores ocasiones de Mbappé.

El francés, con el portero bético batido, estrelló consecutivamente el balón en Natan y Marc Bartra (42').

El Betis trató de frenar el dominio del Real Madrid con posesiones largas cuando tenía el balón y hacer daño con las cabalgadas por la banda de Antony.

El brasileño puso a prueba a Thibaut Courtois con un disparo ajustado al palo (18').

El Betis iría perdiendo fuelle a medida que los minutos fueron haciendo mella en el brasileño hasta que fue sustituido por Riquelme (77).

El partido parecía encaminarse hacia un empate, pero cerca del final Troy Parrott, que acababa de entrar al campo por el Cucho Hernández (68) remató prácticamente en boca de gol un rechace de Courtois a un remate en un saque de córner para hacer el 1-0 definitivo (81').

Por detrás en el marcador, el Real Madrid, que se fue con todo hacia la portería contraria, dio entrada a Carlos Espí por Valverde (82'), el hombre que ya había desatascado más de un partido desde su llegada recientemente al equipo merengue.

Cinco minutos le bastaron a Espí para meter un bonito gol de chilena anulado por fuera de juego (87').

"Es un chico con un gran potencial", elogió Mourinho a Espí.

El Betis acabó replegado en su campo y en el descuento llegó la última ocasión para empatar del equipo blanco en un penal por una falta sobre Vinícius, pero Mbappé no pudo con Valles (90+5).

gr/dr