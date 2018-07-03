Neymar y Cristiano, llega la telenovela de la era 'pos-Zidane'

¿Neymar llega? ¿Cristiano se va? Rumores, desmentidos y sumas astronómicas: en el Real Madrid ha empezado el culebrón (la telenovela) de la reconstrucción tras la era Zinedine Zidane.

El club merengue publicó en la noche del lunes al martes un comunicado en tono firme para desmentir haber hecho una oferta de 310 millones de euros al PSG por la estrella brasileña Neymar, como anunció la televisión pública española TVE.

Una suma que supondría un nuevo récord, ya que el traspaso más caro de la historia del fútbol es el del propio brasileño del Barça al PSG por 222 millones de euros.

"Dicha información es rotundamente falsa. El Real Madrid no ha realizado ningún tipo de oferta ni al PSG ni al jugador", insistió el club 'merengue'.

En su página web, TVE lamentó en la mañana del martes "haber creado confusión" asegurando que había consultado "fuentes consideradas de la mayor fiabilidad".

Cualquiera que sea el caso, no hacía falta más para relanzar los rumores y las especulaciones en torno a una llegada del crack brasileño, de 26 años, al Santiago Bernabéu, sugerida desde hace semanas por varios medios subrayando la voluntad del club madridista de convertirlo en su nuevo símbolo.

¿La 'Juve' a por Cristiano?

Coincidencia o no, el rotativo deportivo Marca afirma en su primera que la Juventus de Turín "ha iniciado los movimientos para acometer el traspaso de la estrella del Real Madrid", Cristiano Ronaldo, poniendo una foto de "CR7", con gafas de sol y un billete de avión en la mano.

Según Marca, que no cita fuentes, la 'Juve' ofrecería al portugués cuatro años de contrato a razón de 30 millones de euros por temporada para que ayude al equipo a ganar la Liga de Campeones.

Siempre según Marca, la Juventus habría prometido al cinco veces Balón de Oro, el "respeto del club" que se queja de no tener en el Real Madrid.

Consideraría así que su salario, estimado en unos 23,6 millones de euros anuales es muy bajo y que el club no lo ha defendido lo suficiente en sus problemas con el fisco español.

El portugués había sorprendido a propios y extraños el pasado 26 de mayo, poco después de que los 'merengues' ganaran la Liga de Campeones, afirmando que "fue muy bonito estar en el Real Madrid".

"Son situaciones que se remontan a cierto tiempo. Aguantas y aguantas, pero a veces pierdes el control. ¿Es por el dinero? ¡No! Las cosas no se arreglan con dinero y, gracias a Dios, no me falta", dijo, antes de decir al día siguiente a los aficionados "Hasta el próximo año".

Después de Zidane

¿Otro capricho o realmente ganas de cambiar de aires? En todo caso, no se trata del primer golpe de carácter de 'CR7', ya que el asunto de su salida ya había copado las portadas el pasado verano.

Cristiano o Neymar para el Real Madrid, se trata de levantar el nuevo proyecto tras la salida de Zinedine Zidane, que hizo historia al ser el primer entrenador que ganó tres veces consecutivas la Liga de Campeones y abandonó su puesto de forma sorpresiva el pasado 31 de mayo.

Julen Lopetegui, nombrado sustituto de 'ZZ' en un drama que supuso su cese como seleccionador de España, había afirmado a mediados de junio que CR7 era "el jugador que quiero siempre a mi lado".

En el Real Madrid, en el París SG, en la Juventus o en cualquier otro lugar, los destinos de Cristiano y de Neymar amenazan con seguir agitando todavía mucho el mercado de traspasos en las próximas semanas.