Ancelotti no rechaza al Chelsea, aunque no cree que Mourinho sea despedido

Carlo Ancelotti, ex entrenador del Chelsea, no vería con malos ojos un retorno a Stamford Bridge, pero el italiano declaró este jueves a la prensa inglesa que no cree que el club londinense prescinda de su actual entrenador, José Mourinho.

"No tendría ningún problema con el Chelsea", declaró Ancelotti al periódico "The Daily Mail", sin trabajo desde su despido como entrenador del Real Madrid en mayo.

"Pero José (Mourinho) no será despedido. Ya han decidido seguir contando con él, y creo que han tomado la decisión correcta", añadió el antiguo entrenador del París SG, que lo fue también del Chelsea entre 2009 y 2011.

Ancelotti seguidamente lanzó que le encantaría trabajar de nuevo para un gran club inglés, negando los rumores según los cuales el Liverpool contactó con él antes de que los 'Reds' eligieran al alemán Jurgen Klopp.

"Me encantaría volver a trabajar en Inglaterra", declaró el italiano, de 56 años, quien también entrenó a otros clubes italianos de prestigio, como la Juventus de Turín y el Milan. "Me gusta el fútbol de aquí, tengo una casa en Londres y me gustaría estar en un equipo competitivo en Inglaterra y a nivel europeo".

El portugués José Mourinho se encuentra en una situación complicada; sus 'Blues', después de un inicio de temporada catastrófico, marchan en 16ª posición de la Premier inglesa, después de lograr sólo tres victorias en las 12 fechas disputadas. En Liga de Campeones la situación es algo mejor. Ocupan la segunda posición de la llave G después de cuatro fechas.