Milan - Napoli| Unos azules encendidos abren la brecha en liderato de la Serie A italiana

Italia/El Napoli encadenó ante el AC Milan (2-0) una quinta victoria consecutiva que le permite abrir un hueco provisional de siete puntos al frente de la Serie A, este martes en la décima fecha del campeonato italiano.

Nada ni nadie parece poder interponerse por el momento en el camino de un Napoli elevado a otro nivel de la mano de Antonio Conte: ante su público de San Siro, el AC Milan sólo sostuvo el pulso cinco minutos, antes de que el delantero belga Romelu Lukaku abriese el marcador ganando la espalda a la defensa 'rossonera' (5).

Justo antes de la pausa, el Napoli ganó tranquilidad con un gol del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, cuyo disparo con rosca desde fuera del área sorprendió al arquero internacional francés Mike Maignan.

El conjunto del sur de Italia, que había vivido una temporada 23-24 de pesadilla al concluir en décima posición después de haber conquistado el 'Scudetto' el año anterior, no pierde este curso desde la primera fecha y marcha a ritmo de campeón con un parcial de 25 puntos cosechados de los últimos 27, con sólo dos goles en contra en esos nueve últimos partidos.

El Napoli se enfrentará al Atalanta el próximo domingo, y al Inter una semana más tarde.

Lasciatemi cantare perché ne sono fiero

Sono napoletano… 𝐍𝐀𝐏𝐎𝐋𝐄𝐓𝐀𝐍𝐎 𝐕𝐄𝐑𝐎!



💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/IjveCxeRDF — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 29, 2024

- 'Los pies en el suelo' -

"Lo que hemos logrado en diez fechas es increíble e inesperado, pero conservamos los pies en el suelo, aunque es difícil en Napoli, donde hay tanta pasión por el fútbol y por este equipo", declaró Conte para la plataforma DAZN.

"Nuestro objetivo es regresar a Europa la próxima temporada, porque por primera vez en 14 años no jugamos en Europa este año", recordó el antiguo seleccionador italiano. "Pero no nos escondemos (en la carrera por el título). Es uno de los mejores grupos que he entrenado nunca", insistió.

Su primer perseguidor, el Inter de Milán, 2º a siete puntos, visita el miércoles al Empoli (11º), mientras que la Juventus de Turín (3º a 8 puntos) recibe también el miércoles al recién ascendido Parma (17º).

El AC Milan, que no pudo contar para este partido con su capitán Théo Hernández, suspendido, sigue 8º (14 puntos) pero está ya a once puntos del líder, aunque tiene un partido pendiente, el suspendido por las malas previsiones meteorológicas el pasado fin de semana ante el Bolonia.

Los 'Rossoneri', también sin Rafael Leao por elección del entrenador Paulo Fonseca, ni Christian Pulisic por enfermedad, marcaron un gol obra del delantero español Álvaro Morata, pero fue anulado por fuera de juego.

En los otros partidos disputados este martes, el Bolonia logró su segunda victoria de la temporada al imponerse al Cagliari (2-0), y el Lecce cedió la última posición al Venezia después de su victoria 1-0 ante el Hellas Verona.

Resultados de los partidos de la 10ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Martes:

Cagliari 0

Bolonia 2 Orsolini (35), Odgaard (51)

Lecce 1 Dorgu (51)

Hellas Verona 0

Milan 0

Nápoles 2 Lukaku (5), Kvaratskhelia (43)

- Miércoles:

Empoli

Inter

Unione Venezia

Udinese

Atalanta

Monza

Juventus

Parma

- Jueves:

Génova

Fiorentina

Como

Lazio

Roma

Torino