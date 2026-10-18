Lionel Messi | Saquean un museo en París y roban reliquias históricas autografiadas por el astro argentino

En medio de violentos disturbios y protestas en la capital francesa, un grupo de encapuchados sustrajo una camiseta del Barcelona utilizada por el astro argentino y su cinta de capitán.

Panamá/Una camiseta autografiada y una cinta de capitán que pertenecieron a Lionel Messi figuran entre los objetos sustraídos de un museo de fútbol en París, durante una jornada de protestas y enfrentamientos que terminó con saqueos y destrozos en distintos puntos de la capital francesa.

El incidente trasladó el caos de las calles al mundo del deporte, luego de que un grupo de personas encapuchadas irrumpiera en el recinto y se llevara piezas vinculadas a la trayectoria del futbolista argentino durante su etapa en el FC Barcelona.

¿Qué objetos de Messi fueron robados?

Entre las reliquias sustraídas se encuentran dos artículos de especial valor para los coleccionistas y aficionados del astro rosarino.

Una camiseta del FC Barcelona , utilizada por Messi y firmada por el propio futbolista.

, utilizada por Messi y firmada por el propio futbolista. Una cinta de capitán autografiada, que el argentino habría portado durante su etapa con el conjunto catalán.

Ambas piezas formaban parte de los recuerdos históricos relacionados con la carrera del jugador, considerado una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Imágenes del robo circularon en redes sociales

El caso adquirió mayor notoriedad después de que videos y fotografías comenzaran a difundirse en las redes sociales, especialmente en X. En las imágenes compartidas se observa a personas atribuidas al movimiento radical conocido como Black Blocs sosteniendo los cuadros que contenían los objetos.

Los artículos fueron exhibidos en internet como si fueran trofeos, una escena que generó impacto por tratarse de recuerdos asociados a una figura de la dimensión deportiva de Messi.

Los llamados Black Blocs son grupos de manifestantes que suelen recurrir a tácticas de confrontación y acciones contra propiedades durante algunas protestas. No obstante, la identidad de los responsables del robo debe establecerse mediante una investigación.

El episodio deja una imagen que trasciende el valor material de los objetos: dos piezas vinculadas a la historia de Messi quedaron en medio de los disturbios que sacudieron París.

Conoce más de Black Blocs

El Black Bloc (Bloque Negro) no es una organización, sino una táctica de manifestación colectiva y efímera. Nacida en la Alemania Occidental de los años 80 dentro del movimiento autónomo de izquierda (Autonomen), esta estrategia saltó a la escena global en 1999 durante la "Batalla de Seattle" contra la OMC.

Filosofía y Acción Directa

Basado en principios del anarquismo y el anticapitalismo, el Black Bloc rechaza los canales institucionales y los partidos tradicionales. Su doctrina prioriza la acción directa y el sabotaje material selectivo contra corporaciones, bancos y símbolos del capital transnacional, argumentando

que la protesta puramente pacífica es asimilable e ignorada por el poder político.

Tácticas de la Calle

La operatividad del bloque se fundamenta en una estricta disciplina visual y organizativa para neutralizar la respuesta policial:

Anonimato total: Ropa, capuchas y máscaras negras homogeneizan la masa para impedir identificaciones faciales y mitigar los efectos del gas lacrimógeno.

Ropa, capuchas y máscaras negras homogeneizan la masa para impedir identificaciones faciales y mitigar los efectos del gas lacrimógeno. Grupos de afinidad: Células autónomas de extrema confianza que coordinan la autodefensa, primeros auxilios o repliegues rápidos.

Células autónomas de extrema confianza que coordinan la autodefensa, primeros auxilios o repliegues rápidos. Estructura compacta: Avance en bloques cerrados protegidos por pancartas reforzadas que actúan como escudos.

Impacto y Dilema Social

Cumbres como la del G8 en Génova (2001) o el G20 en Hamburgo (2017) evidenciaron su capacidad para desbordar dispositivos de seguridad, forzando a diversos gobiernos a endurecer leyes penales y prohibir el uso de capuchas en protestas.

El Black Bloc mantiene fracturados a los movimientos sociales. Mientras sectores reformistas los acusan de criminalizar las demandas ciudadanas al acaparar la atención mediática con disturbios, los colectivos autónomos defienden que la disrupción física es el único mecanismo efectivo para visibilizar el conflicto social ante las élites.